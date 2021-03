Puma reestrutura ações de marca para focar mais em mulheres

A Puma Brasil lança a campanha global #SheMovesUs, uma plataforma de comunicação para convidar as mulheres a se movimentarem juntas para alcançar conquistas por meio do esporte, da cultura e de seus próprios valores. Com isso, a página inicial do site da marca ganha um novo layout, 100% focado no público feminino e, com o lançamento de #SheMoves Us, entra no ar também a nova loja online especializada puma.com/mulheres, para garantir uma comunicação diferenciada com o público.

A iniciativa se dá porque o simples fato de ser mulher é um desafio grande também no esporte. Segundo o último levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) feito em 2015, 68% das mulheres no Brasil nunca praticaram esporte. Quando assunto são esportes coletivos, menos de 15% das brasileiras declaram já terem praticado.

Assim, para marcar o lançamento no Brasil, a Puma reuniu uma produção essencialmente formada por mulheres, com direção de Camila Cornelsen, para a criação do filme “Para cada novo começo tem uma de nós”, que mostra a realidade de como é começar algo novo entre as mulheres e como é importante o apoio inicial na prática esportiva.

"Como marca esportiva, precisamos sim reforçar a conexão entre mulheres e esportes como forma de bem-estar", afirma Rubia Dalla Pria, responsável pelo projeto na Puma Brasil. O filme estabelece o início de várias ações da marca ao longo de 2021, que incluem parcerias e conteúdos que reforçam o papel da mulher no esporte.

Em 2019, a Puma Brasil redefiniu a relevância do mercado feminino para o seu negócio e incluiu as mulheres no centro de sua estratégia no País. Muitas ações acontecem desde então para reforçar a presença na marca no segmento, como a parceria inédita em 2020 com o time feminino do Palmeiras, patrocinando individualmente 24 das 27 atletas do elenco; o projeto UNA, que reúne e incentiva meninas na prática de Skate; e mais. Além disso, revisões de contratos, novas diretrizes nas coleções e revisão de sortimento estão acontecendo para garantir que a Puma do Brasil esteja mais presente entre as marcas favoritas das mulheres.

"Temos um longo caminho a percorrer no relacionamento com as nossas consumidoras mulheres e estamos só começando”, declara Sebastian Diaz, presidente da Puma Brasil. "O importante é que estamos fazendo um trabalho sem precedentes de reestruturação da marca e do negócio, focando no público feminino e investindo mais em nossas incitavas para garantir melhores condições do futuro esportivo e de bem-estar das mulheres", conclui.

Entre as muitas mulheres apoiadas pela Puma globalmente, estão Skylar Diggins, Jackie Young, Nikita Parris, Lexi Thompson, Aisha Praught Leer, Eugenie Le Sommer, Larissa, Lapichino, Thisa Alyn e as artistas reconhecidas Winnie Harlow, Cara Delevigne, Danna Paola e Dua Lipa.

No Brasil, a Puma apoia o time feminino do Palmeiras, a cantora Malia, as atrizes Maisa Silva e Bruna Marquezine, a skatista Isadora Pacheco e a jogadora Ludmila Silva.

O filme da campanha foi criado pelo estud.io e dirigido por Camila Cornelsen.