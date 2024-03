Por que marcas estão apostando em tecnologia e sustentabilidade no Lollapalooza?

A cidade de São Paulo recebe, entre os dias 22 e 24 de março, a 11ª edição do Lollapalooza Brasil, festival de música que reúne atrações nacionais e internacionais em três dias de lineup. O evento também é palco para marcas demonstrarem o compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

De inteligência artificial a energia solar, ativações que unem tecnologia e preocupações ambientais revelam o posicionamento estratégico das empresas em sintonia com demandas contemporâneas.

“As ações refletem uma tendência crescente de integração de valores ESG em estratégias de marketing. Essas iniciativas não apenas aumentam a conscientização sobre questões importantes, mas também demonstram o compromisso das marcas com a inovação e a responsabilidade corporativa, fortalecendo a reputação e conexão com os consumidores”, afirma Vanessa Pires, especialista em ESG e fundadora da startup Brada.

Patrocinadora master do Lolla 2024, a Samsung participa do festival pelo quinto ano consecutivo. Nesta edição, a empresa levará para o público a nova linha de smartphones Galaxy S24 com inteligência artificial.

Já a Budweiser, cerveja oficial do evento, terá um estande onde os fãs poderão tirar fotos com hologramas de artistas, com o intuito de simular interações com os ídolos.

Vitor Roma, CEO da keeggo, consultoria de tecnologia, ressalta que as marcas estão reconhecendo o poder da inteligência artificial para criar experiências únicas e personalizadas durante eventos de entretenimento.

“A IA proporciona desde recomendações de artistas até experiências imersivas, criando uma conexão mais significativa com o público. Além disso, permite que mais rápido se aprenda sobre o consumidor e, consequentemente, mais rápido se ajustem experiências importantes para a boa avaliação do evento”, destaca.

Tecnologia e sustentabilidade também se unem na moda. A Vivo lança no festival a Power Jaco, jaqueta com tecnologia de carregamento de celular alimentada por painéis solares. A Riachuelo, marca de vestuário oficial do Lolla, propõe ao público a experiência imersiva ‘Pool Wash’, que simula o método de lavagem do jeans com até 70% menos utilização de água.

O McDonald’s chega para a 11ª edição com a maior operação já implementada na América Latina - uma área de 3,2 mil metros quadrados. São três cozinhas completas, feitas de metal e placas desmontáveis, já usadas no The Town. Também será instalado no Autódromo de Interlagos uma composteira que receberá até 100kg de resíduos orgânicos.

Para Tatiana Fasolari, vice-presidente da Fast Engenharia, maior empresa de overlays da América Latina, estruturas temporárias são uma tendência crescente em grandes eventos e oferecem uma série de benefícios.

“Isso dá a possibilidade aos organizadores de explorarem a criatividade durante a construção, além de facilitar todo o processo de montagem e desmontagem. Junto a isso, as evoluções tecnológicas contribuem para que o resultado final fique melhor do que o esperado”, comenta.

Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa especializada em camarotes, acredita que não há mais espaço para eventos que ignoram ações sustentáveis. Desde 2022, a empresa utiliza apenas canecas recicláveis e, somente no Carnaval 2024, economizou o uso de mais de 56 mil copos plásticos.

“Precisamos fomentar a discussão sobre a importância da reciclagem e da sustentabilidade. Um evento com visibilidade mundial, igual ao Lollapalooza, é perfeito para que as empresas possam investir em ativações que conscientizem a população. Se cada um agir corretamente, em prol do meio ambiente, todos saem ganhando”, conclui.