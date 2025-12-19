Por que empresas estão formando creators dentro de casa e o que isso significa

Influencers: companhias que iniciaram projetos com a Flint para capacitar públicos conectados às suas operalões (travelism/Getty Images)
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06h00.
Última atualização em 19 de dezembro de 2025 às 07h51.
Empresas brasileiras de segmentos diversos estão aprendendo a operar como se fossem veículos de comunicação.
Uma pesquisa inédita da Flint, em parceria com a Galaxies, ouviu 292 profissionais e revela que 77% acreditam quea presença nas redes fortalece a reputação e abre novas oportunidades de negócios.
Esse pano de fundo ajuda a entender um movimento silencioso e estratégico nas grandes companhias, que passaram a formar creators dentro de casa, transformando colaboradores e especialistas em porta-vozes ativos de suas marcas.
Na prática, é a institucionalização de um desejo que já existia na base.
Quatro em cada dez respondentes, ou 41% da amostra, veem a “linguagem creator” como fator determinante para o sucesso profissional.
A maioria já atua nos principais canais: a grande parte publica no Instagram, uma fatia relevante no LinkedIn e cerca de um terço no TikTok, o que mostra familiaridade com formatos, ainda que nem sempre com estratégia clara.
Oito números contam essa virada:
Entre os entrevistados, 85% apontam criatividade e geração de ideias como principal habilidade a desenvolver.
Outros 65% valorizam marketing de conteúdo, 63% buscam gestão de tempo e produtividade, 62% querem aprimorar escrita e comunicação e 72% estão dispostos a investir em cursos e treinamentos, o que indica apetite real por capacitação.
Há também um recorte forte de comportamento: 89% citam acompanhar redes sociais como atividade recorrente de lazer, reforçando o quanto a linguagem das plataformas já faz parte do dia a dia.
No front educacional, 72% pretendem fazer cursos de curta duração, privilegiando formações rápidas e aplicadas.
Esse interesse não é teórico: 57% já estudam marketing de conteúdo e 51% se dedicam a mídias sociais e à escrita criativa e comunicação, o que indica busca ativa por ferramental prático.
Em termos de objetivo, 39% querem usar criação de conteúdo para promover a própria marca pessoal ou os negócios, sem necessariamente transformar isso em carreira principal.
As barreiras também estão claras.
A pesquisa aponta dificuldade técnica com plataformas e ferramentas para 38% dos respondentes, baixo retorno de engajamento e monetização para 34% e falta de tempo para 33%.
Somam-se fatores emocionais, como timidez ou aversão à exposição, citadas por 36%, e medo de julgamentos, mencionado por 40%.
Ainda assim, 53% têm interesse em monetizar o próprio conteúdo, embora enfrentem desafios em precificação, criação de produtos e estruturação de funis de vendas
Esse conjunto de dados revela uma massa de profissionais que deseja produzir, se posicionar e ser vista como referência, mesmo sem querer viver exclusivamente de criação.
Esse perfil ganhou nome no vocabulário da Flint: o InfluProfissional, médico, advogado, engenheiro, consultor, professor ou especialista que converte conhecimento em conteúdo e atrai clientes pela autoridade construída.
Christian Rôças, o Crocas, CEO da Flint, resume a virada ao dizer que não se trata de fabricar celebridades digitais, mas de apoiar profissionais que usam o conteúdo como extensão da carreira.
A linguagem das redes deixa de ser um dialeto de nicho e passa a ser transversal a qualquer atividade que dependa de confiança, recomendação e relacionamento.
Do lado das marcas, o quadro é igualmente revelador.
Em vez de depender apenas de campanhas tradicionais, empresas mais maduras entenderam que reputação passa pelo fortalecimento da voz de quem está na ponta, com conhecimento técnico e acesso direto ao cliente.
Natura, Porto, Mercado Livre, Google, LinkedIn, Supergasbras e Apsen estão entre as companhias que iniciaram projetos com a Flint para capacitar públicos conectados às suas operações, de consultoras de beleza a corretores de seguros, empreendedores da Amazônia e médicos.
Os exemplos materializam a tese.
A Natura lançou o programa “Criadores da Beleza” para profissionalizar vendas por influência digital e ampliar a visibilidade das consultoras nas redes.
A Porto criou a “Porto AcademIA”, voltada a mais de 45 mil corretores parceiros, com foco em conteúdo, relacionamento e presença digital qualificada.
O Mercado Livre estruturou o “Biomas em Rede”, que capacita empreendedores da Floresta Amazônica em ferramentas digitais e produção de conteúdo.
A Apsen desenvolveu um programa de educação médica continuada para ensinar profissionais de saúde a comunicar conhecimento com rigor técnico e linguagem acessível.
Em todos esses casos, a empresa deixa de atuar apenas como anunciante e se posiciona como plataforma de formação.
Em vez de depender só de creators externos, essas organizações cuidam da própria cadeia de criação, a partir de quem já conhece produto, serviço e contexto do cliente.
Formar creators dentro de casa deixou de ser experimento para se tornar estratégia competitiva.
Quem demorar a agir corre o risco de descobrir, tarde demais, que o ativo mais valioso da marca sempre esteve ali, sentado na baia ao lado.