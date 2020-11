Por pandemia, Mercado Pago dá desconto de Black Friday para dezembro

Para evitar aglomerações em lojas e restaurantes, o Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, vai dar um prazo de duas semanas para o consumidor usufruir das ofertas da Black Friday.

A facilidade será válida para combos, como os que incluem ofertas de Habib’s e Ragazzo. Os clientes devem reservar os pacotes no período da Black Friday e terão de 1º a 15 de dezembro para ir até os estabelecimentos e usar os descontos.

“Estendemos as ofertas da Black Friday para que os usuários aproveitem as promoções com toda a segurança”, diz Rodrigo Furiato, diretor de carteira digital do Mercado Pago. “É também uma maneira de incentivar ainda mais os pagamentos com código QR, um método seguro, eficiente e sem contato.”

As ofertas do Habib’s podem ser reservadas entre 25 e 27 de novembro para resgate entre 1º e 15 de dezembro. Há no cardápio, por exemplo, combos de 6 Bib’sfihas clássicas por 79 centavos em compras a partir de 10,79 reais e de seis coxinhas ou ragazzones por 79 centavos no Ragazzo em compras a partir de 10,79 reais.

No McDonald’s tem desconto de 10 reais em combos de três McChicken ou três McDuplo por 9,50 reais em compras a partir de 15 reais. A oferta é válida até 20 de novmebro.

A Petz dá um desconto de 10 reais nas compras acima de 80 reais feitas até 30 de novembro.

Cada oferta é limitada a uma utilização por CPF cadastrado, com pagamento pelo código QR dentro do aplicativo do Mercado Pago.