Pontofrio agora é Ponto :>, com referência ao clássico pinguim

A Via Varejo decidiu mudar a marca Pontofrio, apostando em uma imagem mais descontraída e divertida, segundo a própria empresa. A nova fase tem foco em tecnologia. Agora, a marca se chama Ponto :>.

Em comunicado enviado ao mercado, a Via Varejo afirma que a ideia é fazer uma "comunicação divertida, simples e digital"

“Essa é uma mudança muito importante no Pontofrio. Uma marca com 75 anos, querida pelos clientes, extremamente reconhecida e valorizada, pioneira nas redes sociais e que sempre transmitiu inovação. Demos um grande salto, a marca ficou mais jovem, mais moderna e

inovadora. E também trouxe mais protagonismo a uma personalidade descontraída, divertida, bem-humorada e focada no digital”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing e marca da Via Varejo no comunicado aos investidores.

Para a virada da marca, a Companhia repaginou todas lojas do Brasil com a nova identidade visual, além de todo interior reformado e material gráfico com as novas cores.

Mais de 160 lojas já foram repaginadas e estão de cara nova nesta sexta-feira. O aplicativo e o site da marca também já estão com os novos layouts e podem ser vistos pelos clientes.