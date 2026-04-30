Plataforma para fãs pode destravar até 23% a mais de receita para marcas

A disputa pelo futuro da mídia pode não estar mais apenas no conteúdo, mas em quem consegue concentrar o fã em um único ambiente digital.

Segundo o relatório Digital Media Trends 2026, da Deloitte, cerca de 40% dos fãs gostariam de reunir todo o conteúdo relacionado aos seus interesses em uma única plataforma, um sinal de demanda por experiências integradas que ainda não foram plenamente atendidas pela indústria.

O dado ganha relevância quando combinado com outro indicador do estudo. Entre os fãs que desejam essa centralização, 37% compraram produtos relacionados ao seu fandom nos últimos seis meses, acima dos 30% registrados na média geral.

A diferença de 23% indica que quanto mais concentrado o engajamento, maior a propensão ao consumo — transformando a integração de conteúdo, comunidade e comércio em uma estratégia direta de geração de receita.

Da fragmentação à oportunidade de receita

Entretanto, hoje essa jornada ainda é fragmentada. O fã descobre um conteúdo nas redes sociais, migra para um serviço de streaming para assistir, interage em outra plataforma e, muitas vezes, realiza compras em um ambiente separado. Esse percurso disperso reduz a capacidade das empresas de capturar valor ao longo de toda a experiência.

A pesquisa mostra que 44% dos fãs descobrem conteúdos em um lugar e vão para outro para consumir, criando lacunas de dados e monetização.

A proposta que o relatório apresenta é inverter essa lógica e tratar o fandom como uma jornada contínua. Em vez de disputar apenas o momento do lançamento, as empresas deveriam buscar concentrar todas as interações em um mesmo ecossistema, mantendo o usuário dentro de um ambiente que combine consumo, engajamento e transação.

Esse movimento já começa a aparecer, ainda que de forma parcial, entre grandes players do setor. A The Walt Disney Company construiu um ecossistema robusto que conecta streaming, produtos licenciados e experiências presenciais, embora a integração digital ainda seja limitada.

O Spotify tem ampliado recursos sociais, podcasts e vídeos para aumentar o tempo de permanência e fortalecer a relação com comunidades. Já plataformas como Netflix e Amazon Prime Video passaram a incorporar conteúdos derivados e experiências complementares, tentando reduzir a saída dos usuários para redes sociais.

Mesmo assim, nenhuma dessas empresas ainda conseguiu consolidar um ambiente totalmente integrado, no qual o fã possa consumir, interagir e comprar sem sair da plataforma.

É justamente essa lacuna que abre espaço para novos entrantes — especialmente startups que já nascem com a proposta de unir conteúdo, comunidade e comércio em um único produto.

Pressão no streaming acelera a corrida

O momento é particularmente relevante porque o modelo tradicional de streaming enfrenta pressão. Com crescimento mais lento de assinaturas e alta rotatividade — 41% dos consumidores cancelaram ao menos um serviço nos últimos seis meses —, as empresas buscam novas formas de aumentar receita por usuário.

Diante disso, a centralização do fandom surge como uma das principais alavancas. Ao manter o fã dentro do próprio ecossistema, a plataforma amplia o tempo de uso, melhora a personalização e cria mais pontos de contato para monetização, que vão além da assinatura.

A lógica se aproxima do conceito de “super app”, já consolidado em outros setores, mas aplicado à economia do entretenimento. Quem conseguir integrar essas diferentes camadas primeiro tende a capturar uma fatia maior do valor gerado pelos fãs — e reduzir a dependência de ciclos de lançamento.

Os dados indicam que essa demanda já existe e que o comportamento do consumidor está pronto para esse modelo. O desafio agora é de execução.

A empresa que conseguir transformar essa integração em produto pode não apenas aumentar engajamento, mas também capturar uma receita adicional relevante — impulsionada por fãs que já demonstram disposição maior a gastar quando tudo está no mesmo lugar.