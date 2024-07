Philip Kotler lança livro em São Paulo nesta quarta; EXAME transmite evento ao vivo

Philip Kotler, 93 anos, lança nesta quarta-feira, 3, a versão em português de seu livro “Marketing H2H: A Jornada do Marketing Human to Human”. O evento será realizado em formato híbrido, a partir das 19h, no Teatro ESPM, em São Paulo. As inscrições estão esgotadas, mas haverá transmissão ao vivo no site da EXAME e no canal do YouTube da ESPM. Kotler estará presente remotamente.

A publicação, que chega ao país por meio da Editora Benvirá, conta com a coautoria de Uwe Sponholz, Waldemar Pfoertsch e Marcos Bedendo, professor na ESPM-SP, que adaptou o texto para a realidade brasileira, trazendo exemplos que aproximam o leitor dos conceitos explorados.

Pela primeira vez, o economista e professor americano da escola de negócios Kellogg, da Universidade Northwestern (EUA), propõe uma evolução dos 4 Ps (produto, preço, praça e promoção). O novo conceito, mais centrado no ser humano, defende a construção de conexões genuínas, práticas éticas e relacionamentos duradouros.

"As novas organizações, focadas no marketing H2H, possuem uma clareza tão profunda em sua essência e papel na comunidade que podem adaptar-se continuamente às necessidades de seu ecossistema, mantendo a coerência estratégica e decisória. Esta é a nova forma de se fazer estratégia e de trabalhar o marketing", diz Kotler, cujo primeiro livro, 'Administração de Marketing', foi lançado em 1967.

Em muitos momentos, a nova obra destaca uma visão mais ampla e holística do marketing: mais estratégica e comunitária, focada no longo prazo e na cocriação de valor. A abordagem permite evoluir com a tecnologia enquanto mantém o contato humano e a flexibilidade sem perder o senso de direção.

"Kotler trouxe o consumidor para o centro das estratégias de marketing e agora lidera o movimento de humanização das práticas de marketing, reafirmando seu compromisso com a evolução ética e sustentável da disciplina", afirma Marcos Bedendo, professor na ESPM-SP.

Segundo ele, "Marketing H2H" não apenas provoca um novo modo de pensar, como também traz caminhos para a implementação. "Ele se apoia em teorias e práticas testadas e comprovadas para indicar como gerenciar e criar novos processos de marketing. Trata-se também de um guia sobre como transformar a sua empresa em uma organização humanizada", complementa.

H2H ainda preenche três lacunas significativas nos tradicionais livros didáticos: a lógica dominante de serviços, que indica que todo valor é cocriado entre a empresa e seus stakeholders, transformando o consumidor em um participante ativo do processo de valor; a digitalização, que engloba o uso de novas tecnologias de conectividade e IA para personalizar demandas e contatos, além de humanizar o atendimento; e o design thinking, com sua perspectiva de flexibilidade, inovações constantes e iteração.

"Com esse tripé de fundamentação, o livro explora todo um processo de visão e ação do marketing que o transforma, novamente, numa área de estratégia, e não operacional e que guiará o debate durante o evento. Será um renascer para a área de marketing e para as empresas, que passam a se enxergar e agir de forma mais humana”, finaliza Bedendo.

Serviço

Lançamento

Participação: Philip Kotler (remoto), Waldemar Pfoertsch, Uwe Sponholz e Marcos Bedendo

Data: 3 de julho, quarta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro ESPM - São Paulo (ingressos esgotados) - Transmissão ao vivo na EXAME e no canal do YouTube da ESPM

Livro Marketing H2H: A Jornada Para o Marketing Human To Human - 1 edição 2024

Editora Benvirá. 368 páginas

Disponível em pré-venda na Amazon aqui