P&G lança no Brasil Vick que promete inativar vírus do resfriado

A P&G Health lança no Brasil o Vick Primeira Proteção, um dispositivo em microgel, com tecnologia mucoadesiva que, segundo a empresa, ajuda a combater o resfriado comum ao envolver, inativar e remover o vírus antes que o resfriado esteja totalmente desenvolvido no organismo.

"Vick Primeira Proteção é o nosso principal lançamento nesse trimestre em P&G Health e vamos seguir trabalhando com força nos próximos meses, com a chegada do outono e inverno. Já tínhamos planos de trazer esse produto para o Brasil e nessa época do ano, quando os consumidores estão mais preocupados com prevenção de resfriados com a chegada das temperaturas mais baixas, se mostrou ideal para isso", diz Ricardo Kluger, diretor da marca Vick.

O produto que já está presente em oito países chega às farmácias brasileiras em março. De acordo com a Dr.a Patrícia Canineu, gerente médica da P&G Health, estudos clínicos demonstraram que Vick Primeira Proteção reduz a gravidade dos sintomas. "Em estudos clínicos nos quais pacientes foram expostos ao vírus do resfriado, o microgel com tecnologia mucoadesiva demonstrou reduzir significativamente a gravidade dos sintomas no dia de pico (dia 3), chegando a 60% em comparação com o grupo placebo (p <0,05", afirma.

O produto foi projetado como um spray nasal para combater vírus no estágio inicial de infecção na parede posterior da cavidade nasal e é indicado para os primeiros sintomas do resfriado, como incômodo na garganta e espirros, ou quando você estiver exposto ao vírus. Além disso, é recomendado para uso por adultos e crianças acima de 12 anos.

"Para o lançamento de Vick Primeira Proteção teremos um investiremos robusto, equivalente ao de outros produtos da linha Vick já consolidados no mercado, esperando para este também uma boa aceitação do consumidor", afirma Kluger.