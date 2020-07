Pessoas estão buscando mais produtos de beleza — e usando na quarentena

Mesmo com o isolamento social, as pesquisas por termos relacionados aos segmentos de higiene e beleza cresceram 46% no mês de maio, quando comparados com o mesmo mês do ano anterior.

Na comparação de maio com abril de 2020 os produtos de uso diário e também as maquiagens continuaram a crescer no interesse dos brasileiros, independente de gênero, como revela o Google com exclusividade a EXAME. Veja abaixo o aumento nas buscas:

Shampoo Creme Condicionador Máscara +25% +16% +23% +22%

Batom Base Corretivo Rímel +21% +36% +47% +49%

Creme anti-sinais Creme para o rosto Hidratante Vitamina C para o rosto Protetor Solar 54% 41% 45% 24% 32%

Comportamento feminino

Para entender como os produtos de beleza estão presentes na rotina dos consumidores durante o período de isolamento social, o Google também realizou uma pesquisa on-line com 700 mulheres de todo o Brasil.

Apenas 8% delas diz não se cuidar mais. A rotina de atenção aos cabelos e pele continua para 21%, mesmo deixando a maquiagem de lado; enquanto outras 18% ainda se maquiam. E cerca de metade delas continuam usando os produtos para a pele e cabelos, mas o rosto é prioridade para 74%.

Marketing

Para as consumidoras, é importante que as marcas mantenham um bom relacionamento mesmo no isolamento social. Entre os desejos, 28% querem ofertas e brindes, 25% gostam de dicas e 11% querem saber o que as empresas estão fazendo para ajudar o país neste momento.

Outro fator importante para as companhias é saber que o consumo cai 19 pontos percentuais nas lojas físicas, enquanto cresce no e-commerce.

Para o pós pandemia, elas também já declaram interesse pelos itens de beleza. Um quarto das consumidoras não irão mudar sua rotina, 35% vão retomar seus hábitos e 18% que irá usar ainda mais produtos.