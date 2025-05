Pela primeira vez em BH, CenpHub discute relações no mercado publicitário

Belo Horizonte recebe pela primeira vez uma edição do CenpHub, tradicional evento promovido pelo Cenp – Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário. A iniciativa reúne profissionais de diversos segmentos do setor – anunciantes, agências, veículos de comunicação e representantes digitais – para discutir tendências e direcionamentos para a indústria da comunicação no Brasil.

A capital mineira se junta a cidades como São Paulo, Recife, Brasília e Porto Alegre, que já sediaram o encontro. Segundo dados mais recentes do levantamento Cenp-Meios, o investimento publicitário no país totalizou R$ 26,3 bilhões em 2024 – aumento de 12,17% em relação ao ano anterior. Minas Gerais respondeu por R$ 520 milhões desse total, cerca de 2% do montante nacional.

Marcada para o próximo dia 7 de maio, no Centro de Convenções CDL, a edição mineira trará temas como inovação, equilíbrio nas relações comerciais e a construção de um mercado mais sustentável e colaborativo.

A programação inclui painéis com especialistas e executivos do setor, que discutirão como a publicidade pode se adaptar às novas dinâmicas de consumo e continuar gerando valor para a indústria. Participam nomes como Cássio Brandão (Google), Rafaela Alves (AlmapBBDO), Grasiela Scalioni (Lápis Raro), Marina Moura (Unimed BH), Bruno Bianchini (Rádio Itatiaia), Claudio Paim (Canais Globo), além dos representantes do Cenp, como Dudu Godoy (vice-presidente) e Regina Augusto (diretora-executiva).

Boas práticas na indústria

Criado em 1998, o Cenp tem como objetivo cuidar das relações ético-comerciais do mercado publicitário brasileiro. Por isso, a entidade aproveita o evento para promover o Pacto Cenp, um documento que propõe diretrizes para práticas mais transparentes, éticas e equilibradas entre os diversos agentes da cadeia publicitária.

A construção do acordo envolveu representantes de todas as frentes do mercado, com o objetivo de estimular parcerias mais sustentáveis e duradouras.

Entre os temas em pauta estão também o desafio de alinhar metas de curto prazo com o fortalecimento institucional das marcas, o impacto da fragmentação das audiências – acentuada pelo uso crescente de TVs conectadas, celulares e mídia digital out-of-home – e as estratégias para otimizar investimentos publicitários em um cenário cada vez mais complexo.

O evento conta com patrocínio de empresas como Globo, Itatiaia, Kallas Mídia, Samsung Ads e UOL, além de apoio institucional da Adobe e parceria do Sinapro/MG.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site do evento.

Serviço:

CenpHub Belo Horizonte

Data: 7 de maio

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Centro de Convenções CDL - Av. João Pinheiro, 495 - Boa Viagem.