Como será a quinta festa do 'BBB 24'? Latam anuncia atrações e promoção de passagem aérea

Patrocinadora oficial do Big Brother Brasil 2024, a Latam anuncia as atrações da quinta festa do programa da TV Globo, que será relizada nesta quarta-feira, 24, com show da banda Jota Quest. A noite será inspirada no universo de viagem e vai destacar os benefícios do Latam Pass, programa de fidelidade da companhia aérea, com espaços temáticos que fazem referência às experiências premium e serviços oferecidos aos clientes.

Brothers e sisters passarão por um check-in baseado no serviço oferecido pelo programa de fidelidade, o qual tem cadastro gratuito. Um cockpit de piloto em frente à pista de dança irá ilustrar parte da malha aérea da Latam, com mais de 50 destinos domésticos e 90 internacionais. Além disso, uma réplica da cabine Premium Economy de uma aeronave, construída de partes reais de um avião, tem como objetivo ilustrar o conforto oferecido em voos da companhia.

Os participantes também desfrutarão de áreas temáticas exclusivas, com destaque para dois espaços distintos: o lounge interativo, proporcionando uma viagem virtual pelos destinos disponíveis, e o Lounge Latam, que replica a sala vip da companhia aérea no Aeroporto de Guarulhos.

Outro espaço irá simular o conforto de um hotel, como uma forma de lembrar aos espectadores que também é possível fazer reservas de hospedagens e pacotes de viagem pelo site da companhia aérea. Todo o cardápio da festa será inspirado no menu a bordo Sabor à Brasileira, que ressalta o talento de chefs brasileiras que estão despontando no cenário gastronômico do país.

"Planejamos estrategicamente uma imersão da marca na festa, destacando principalmente a experiência de viagem e os benefícios oferecidos aos clientes em nosso programa de fidelidade Latam Pass. Queremos reforçar o nosso compromisso de levar os brasileiros rumo aos seus sonhos e conquistas, com uma companhia Sem Fronteiras", afirma Amira Ayoub, head de marketing da Latam Brasil.

A festa foi idealizada pela Latam, em parceria com a Globo e com a Graphene by IPG, uma estrutura dedicada exclusivamente à marca, que no Brasil conta com agências como WMcCann e MRM Brasil. Esta é a segunda ativação da marca no 'BBB 24', sendo a primeira no dia 12 de janeiro, estreando a prova do Anjo, quando lançou sua megapromoção de passagens aéreas, com preços a partir de R$ 99.

Latam promove ofertas para os fãs do 'BBB'

Durante toda a festa do 'BBB 24', a Latam vai disponibilizar a promoção 'Ofertas que Passam Voando', com pacotes de viagem exclusivos com até 50% de desconto incluindo passagens e hotel. Um QR Code na tela do programa direcionará os interessados diretamente para o site da empresa.

A campanha irá até o próximo domingo, 28. As ofertas incluem ainda ingressos para os parques da Disney com até 50% de desconto e parcelamento em até dez vezes sem juros, hotéis com descontos a partir de 15% e acúmulo extra de pontos Latam Pass.

Além da oferta de pacotes e hotéis, a empresa ainda vai disponibilizar promoções para voos nacionais, a partir de R$ 132,39, e internacionais, a partir de R$ 961,98, no site da companhia.