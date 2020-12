A Elma Chips, do grupo PepsiCo, anunciou a chegada do sabor Flamin’ Hot ao Brasil. Durante todo o verão, as marcas de salgadinho Cheetos, Doritos, Lay’s , Ruffles e Torcida contarão com o sabor picante em seu portfólio, em uma campanha estrelada pela cantora Anitta. As embalagens também seguem o mesmo padrão, em cores roxas e vermelhas, remetendo à picância do produto.

“Unimos a essa plataforma disruptiva o que os nossos consumidores buscam durante o verão — nosso principal período de vendas de snacks no país — que são experiências de sabores intensos atreladas a momentos de descontração”, comenta Pedro Goldfarb, diretor de marketing da PepsiCo Brasil. Esta é a primeira vez que a Elma Chips lança o mesmo sabor para mais de uma marca, prometendo uma experiência picante e saborosa aos consumidores.

A campanha digital #QuemAvisaAmigoÉ traz a reação da cantora após provar o salgadinho, procurando formas de refrescar-se do “calor” que o produto causa. Anitta corre para tomar um ar do ventilador mais próximo, coloca a cabeça no freezer da geladeira e até pula na piscina para aliviar o sabor marcante. No final, ainda manda o recado: “Quem avisa amigo é!”. O vídeo, obtido com exclusividade pela EXAME, convida o público a experimentar a novidade e compartilhar nas redes sociais as reações.

A novidade estará disponível por tempo limitado durante o verão nos pontos de venda no Brasil, com preços sugeridos de R$ 1,49 (Torcida) até R$ 6,99 (Lay’s).

Confira a campanha da Elma Chips Flamin’ Hot com Anitta: