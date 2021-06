Pão de Açúcar e Extra dão até 80% de desconto no e-commerce

As marcas de varejo Extra e o Pão de Açúcar oferecerão descontos em uma ação relâmpago das 18h desta quarta-feira, 9, até o fim da quinta-feira, 10.

Na ação promocional exclusiva para os sites ClubeExtra.com.br e PaodeAcucar.com os descontos chegam a 80%.

Entre os itens no Pão de Açúcar há o Azeite Galo por R$16,69, Cerveja Blue Moon por R$ 6,50, suco Natural One por R$ 5,79 e Leite Ninho Integral por R$ 3,79.

Já no ClubeExtra.com.br, os consumidores encontrarão produtos, como cervejas especiais com até 50% de desconto, Leite Ninho Integral 1L por R$3,79 e Seleção de itens de Geladeira com 50% de desconto, além de todo o site com até 50% de desconto e a possibilidade de pagar os itens de mercearia com preço de atacado. No Clube Extra, o frete é grátis para compras a partir de R$ 99,00.

Veja algumas ofertas:

PaodeAcucar.com

Azeite de Oliva Extra Virgem Clássico Português Gallo Vidro 500ml por R$16,69

Lava Roupas Líquido OMO 3L por R$25,89

Cerveja Blue Moon Lata 355ml por R$6,50

Suco refrigerado Natural One por R$5,79

Carnes e Aves com até 40% OFF

Espumante Chandon Réserve Brut 750ml por R$63,00

ClubeExtra.com.br