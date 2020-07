Pão de Açúcar apoia a reabertura dos parques em São Paulo e lança campanha

A rede de supermercados Pão de Açúcar está apoiando a reabertura dos parques em São Paulo nesta segunda-feira, 13, em parceria com a prefeitura da cidade.

A companhia instalou dispositivos de álcool gel e implantou marcações de distanciamento social nos gramados do Parque do Ibirapuera, Parque Burle Marx e Parque do Carmo.

A ação, criada pela agência BETC/Havas, faz parte da nova campanha da rede de varejo alimentar, chamada “Felicidade pode ser tanta coisa”, e que será lançada na próxima sexta-feira, 17. O filme será divulgado primeiro em canais fechados de televisão e apresenta as iniciativas da marca para espalhar uma mensagem de retorno gradual às atividades do dia a dia.

“A campanha busca mostrar tudo o que aprendemos juntos nestes últimos meses. Seguimos trabalhando para cuidarmos de nossos consumidores e funcionários. E acreditamos que dias melhores estão por vir”, diz Othon Vela, diretor de marketing do Pão de Açúcar. Outro aspecto da nova campanha é a experiência em diferentes pontos de contato com a marca.

Segundo o executivo do Pão de Açúcar, o objetivo é ajudar a preparar a cidade para a volta gradual do convívio em sociedade, em meio a pandemia do novo coronavírus, e em linha com a permissão dos órgãos de saúde e governamentais. A ação segue todos os protocolos sanitários estipulados pela Prefeitura de São Paulo.