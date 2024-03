Ovo Caribe está 'oficialmente esgotado' nesta Páscoa; saiba o valor

A caça aos ovos de Páscoa este ano está a todo vapor, fato é que o Ovo Caribe, um dos principais lançamentos do portfólio da Nestlé para a temporada, já está oficialmente esgotado tanto na Loja da Fábrica de Vila Velha, no Espírito Santo, quanto nos principais varejistas.

A novidade chegou aos principais mercados do Brasil em fevereiro, com valor sugerido de R$ 39,99. Na ocasião, o assunto viralizou nas redes sociais, com reações diversas, positivas e negativas, sobre o produto.

O Caribe, famoso chocolate com banana da Garoto, sempre dividiu opiniões entre os consumidores. Este ano, contudo, a marca decidiu levar a controvérsia para além da caixa de bombom.

Segundo Marcos Freitas, gerente de marketing de caixas e sazonais da Nestlé Brasil, o Caribe está no portfólio da companhia há anos e conquistou uma parcela de fãs cativos, que almejavam pela oportunidade de provar um ovo exclusivo desse sabor.

A Nestlé contudo informou em nota (veja abaixo) que não retomará a produção do Ovo Caribe este ano. "Já estamos com os esforços voltados para o encerramento do período de 2024 e estudando cenários para a Páscoa de 2025”, diz o comunicado.

Caribe é o bombom mais vendido na fábrica

Desde 2020, toda a produção de ovos de Páscoa da Nestlé acontece na fábrica em Vila Velha, no Espírito Santo, considerada uma das dez maiores unidades do mundo. No local, curiosamente, o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo o mês.

O produto é uma criação tipicamente brasileira, feita com insumos das regiões de Vale do Ribeira, em São Paulo, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina.

Em 2024, a produção de Páscoa das marcas Nestlé e Garoto chegou a 13 milhões de ovos, o que significa uma alta de quase 10% frente à produção de 2023. Para a data comercial, foram contratados 350 colaboradores temporários.

A empresa também aposta em outras novidades, como os ovos de Páscoa em parceria com as marcas Negresco, Passatempo e Telento (meio amargo), que se juntam aos clássicos no portfólio.

Nota da Nestlé

Para esse momento, o Ovo Caribe está oficialmente esgotado tanto na Loja da Fábrica de Vila Velha quanto nos principais varejistas. Não voltaremos com a produção, pois já estamos com os esforços voltados para o encerramento do período de 2024 e já estudando cenários para a Páscoa de 2025. Porém, os demais produtos do portfólio seguem disponíveis para compra nessa reta final de Páscoa.