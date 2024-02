Outback volta com promoção de facas exclusivas; veja como conseguir

Após o sucesso das caneca exclusivas, o Outback lançou nesta segunda-feira, 5, uma nova campanha de marketing que vai presentear os consumidores com a famosa faca da marca. Essa é a quarta edição da promoção, batizada de "A faca do Outback".

O item pode ser encontrados nos 156 restaurantes espalhados pelo Brasil durante o mês de fevereiro. A ideia da ação é ampliar a conexão com os clientes, ao permitir que estes levem parte da experiência do Outback para casa. Além de ser uma oportunidade para aqueles que já são fãs da rede australiana aumentarem suas coleções.

"O Outback é especialista em cortes de carne e nossas facas são ícones dessa experiência de uma steakhouse. Nós queremos que os 'Outback Lovers' (fãs da marca) possam elevar o seu 'momento Outback' podendo, inclusive, pedir seus pratos favoritos pelo delivery e ter uma boa experiência também em casa”, comenta Raquel Paternesi, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor do Outback no Brasil.

Como ganhar a caneca do Outback e quanto custa?

Para garantir uma faca do Outback, é preciso ir até uma das unidades físicas do restaurante no Brasil e pedir um 'Victoria’s Filet', com acompanhamento.

O prato, que custa R$ 84,90, traz um corte de filet mignon de aproximadamente 200g, com molho Merlot, preparado na chapa, no ponto de preferência do cliente e servido com temperos Outback ou ervas finas.

Para os acompanhamentos, estão disponíveis mais de 10 itens, como Garlic Mashed Potato (purê de batatas), Homemade Golden Potatoes (batatas rústicas douradas), Aussie Mac n’ Cheese (macarrão com creme de queijos), El Ranchito (salada com mix de queijos, bacon e tiras de tortillas crocantes), fritas, entre outras variedades.

Para aqueles que não comem carne, o Outback oferece a opção de participar da promoção com a compra de um Royal Plant Barbecue, com um acompanhamento, também levando a faca de steak para casa.