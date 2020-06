Outback Steakhouse lança novas versões de fondue para comer em casa

A partir da próxima segunda-feira, 8, a rede de restaurantes Outback Steakhouse lança duas versões de fondue.

Nomeados de Novo Fondue Outback, a versão salgada é composta por mix de queijos – gruyere, ementhal e cheddar – e a versão doce conta com duas caldas de chocolate – meio amargo e branco.

O produto é servido dentro do pão australiano e acompanhado de mini porções do restaurante, como costela, fritas e camarão na versão salgada. Ou brownie, frutas, doce de leite e marshmallow na opção doce.

A rede continua a lançar produtos mesmo no momento de isolamento social com a intenção de levar o “Momento Outback” para a casa dos consumidores. Uma das indicações é que o cliente, por exemplo, baixe a playlist do restaurante para ouvir enquanto come.

“Continuamos focados em levar até as pessoas momentos de leveza e descontração”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

A opção salgada custa 89,90 reais e a opção doce 69,90 reais.

“Relançamos as receitas e, pela primeira vez, fazemos uma grande campanha considerando a experiência via delivery“, afirma Lamarco.