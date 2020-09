Outback passa a vender chopp Brahma em garrafa reciclável de 1 litro

A rede de restaurantes Outback anuncia a venda do Chopp Brahma Outback em uma garrafa customizada e reciclável de 1 litro por R$29,90. Essa é também a primeira vez que o Outback vende a bebida no delivery, e quem pedir receberá a garrafa dentro de uma bolsa com gelo.

“Quando se fala em Outback, celebração é primeira coisa que vem à mente dos nossos clientes. E a gente quer estar presente nesses momentos de quebra de rotina também na casa das pessoas”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

Para o consumo, os executivos da rede sugerem colocar as canecas no congelador para aproveitar a bebida como no restaurante. É sugerido também que os clientes acessem o canal Outback Brasil no Spotify para curtir as playlists das unidades.

“Essa iniciativa fortalece ainda mais nossa parceria com o Outback e nos aproxima ainda mais das pessoas nesse momento”, diz Carolina Cheng, gerente de marketing de parcerias da Cervejaria Ambev.

O Chopp Brahma Outback já pode ser pedido pelo iFood. O delivery e a retirada é permitida com o pagamento via aplicativo, e o benefício de desconto de happy hour não é válido para essas modalidades.