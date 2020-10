Outback lança sobremesa com KitKat, cookies e marshmallow

A rede de restaurantes Outback Steakhouse e a marca de chocolates KitKat se juntam no lançamento da sobremesa S’mores Outback, que fica por tempo limitado no menu do restaurante.

O produto já disponível conta com cookies com gotas de chocolate, uma pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat para finalizar. A compra pode ser feita nos restaurantes ou no delivery via iFood.

Custando R$29,90, a sobremesa é comercializada em outubro apenas, até durarem os estoques. As marcas estão juntas com a proposta de estender a celebração do Dia da Sobremesa, comemorado dia 9.

Nos últimos meses, o Outback tem investido em descontos, relançamentos de itens que já fizeram sucesso na rede, e até novos formatos, como com o chope Brahma de um litro para o delivery. As medidas são formas de atrair os clientes também na reabertura dos restaurantes.