Outback e Abbraccio têm descontos de Black Friday nesta semana

A redes de restaurantes Outback Steakhouse e Abbraccio Restaurante, do Grupo Bloomin’ Brands, irão lançar promoções exclusivas para a semana na Black Friday.

Educação de qualidade não tem preço. Mas agora tem desconto. Aproveite a Black Friday da EXAME Academy

O Outback apresenta a sua Bold Friday na segunda-feira, 23 de novembro e as promoções vão até o dia 27. Estará com desconto para o delivery as Super Wings (sobreasas de frango empanadas) em combo com mais 1 litro de Chopp ou 1 litro de Iced Tea por R$ 68,50. Já nos restaurantes, a marca oferece a promoção “Compre uma Super Wings e ganhe 2 Chopps Brahma de 340ml ou 2 refis de Iced Tea ou refrigerante” por R$ 68,50.

Na sexta-feira, 27, dia oficial da Black Friday, o Outback irá oferecer aos consumidores R$ 25 na compra de um cartão presente exclusivo da promoção, no valor de R$ 75. Para aproveitar, basta acessar o site, realizar a compra do cartão, e automaticamente o crédito adicional vai para o saldo. O crédito é válido apenas para o Gift Card no valor de R$ 75 e no dia 27 de novembro.

Já a Abbraccio lança a sua Best Friday, com a promoção “Compre um Carbonara di Roma por R$ 54,90 e ganhe uma porção de Arancini (6 bolinhos de risotto com linguiça, acompanhados do molho marinara da casa)”, válida de 23 a 27/11, tanto nos restaurantes, quanto no delivery. Segundo a empresa, ambos os itens da promoção estão entre os favoritos do menu da rede de restaurantes. Os pedidos de delivery devem ser feitos exclusivamente pelo iFood.