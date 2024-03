Oscar 2024: Conheça espaço 'secreto' da Rolex cobiçado por celebridades

No próximo domingo, 10, serão revelados os vencedores da 96ª edição do Oscar. Amantes do cinema em todo o mundo estarão de olho em seus ídolos durante a cerimônia, que será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Para além do tapete vermelho, onde desfilam as maiores celebridades de Hollywood, há um outro espaço amplamente disputado, porém, nos bastidores da premiação, mais reservado e longe dos holofotes públicos. Trata-se do Greenroom que, anualmente, recebe uma decoração exclusiva da Rolex e um seleto grupo de convidados.

Basicamente, o Greenroom é a antessala da cerimônia dos Oscars, na qual apresentadores e indicados ao prêmio se reúnem antes de entrarem ao palco principal. Além de uma área de descanso luxuosa, figura também como um ambiente de interação e networking entre os maiores nomes da indústria do cinema, por isso é tão cobiçado.

Em 2024, o Greenroom terá um enfoque especial voltado para o mundo vegetal (Divulgação/Rolex)

Greenroom no Oscar 2024 celebra a natureza

Em 2024, o Greenroom terá um enfoque especial voltado para o mundo vegetal. Mais do que um simples tributo à identidade cromática da Rolex - que desde 2017 é o relógio exclusivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas -, a cor verde tem como objetivo celebrar a natureza.

"Para esta edição, a Rolex apostou em uma representação simples que retrata o meio ambiente e a sua vulnerabilidade, e usou imagens de folhas como inspiração", diz o comunicado. "O conceito introduz elementos essenciais da natureza, como estruturas orgânicas e clorofila, e visa criar uma harmonia entre eles através de um universo repleto de matizes".

Segundo a empresa, as formas que compõem o universo vegetal lembram os pormenores encontrados nos relógios – como a canelura das lunetas e o acabamento escovado das superfícies metálicas dos mostradores –, criando assim toques luminosos. Além disso, todos os materiais usados no espaço – sejam fibras, cerâmica ou até mesmo vidro – foram captados de forma sustentável.

Materiais usados no Greenroom da Rolex foram captados de forma sustentável (Divulgação/Rolex)

Onde assistir ao Oscar 2024

No próximo domingo, 10, a partir das 20h (horário de Brasília), será possível acompanhar o Oscar nos canais de TV pagos TNT e Max (antiga HBO Max).

Pelo segundo ano consecutivo, a premiação não poderá ser vista na TV aberta. Até 2022, a rede Globo transmitia as categorias mais esperadas, como melhor filme, ao vivo, e outros momentos de forma resumida. A emissora tinha interesse em continuar exibindo o Oscar apenas em sua plataforma de streaming, a Globoplay, mas não conseguiu chegar a um acordo com a Disney, detentora dos direitos dos prêmios da academia na América Latina.

Oscar 2024: quem são os indicados?

Melhor Filme

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Atriz

Annette Bening - NYAD

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller - Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor Ator

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A Cor Púpura

America Ferrera - Barbie

Jodie Foester - NYAD

Da'Vine Jy Randolph - Os Rejeitados

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Melhor Direção

Justine Triet - Anatomia de uma Queda

Martin Scorsese - Assassinos da Lua das Flores

Christopher Nolan - Oppenheimer

Yorgos Lanthimos - Pobres Criaturas

Jonathan Glazer - Zona de Interesse

Melhor Filme Internacional

Io Capitano - Itália

Perfect Days - Japan

Sociedade da Neve - Espanha

The Teacher's Lounge - Alemanha

Zona de Interesse - Reino Unido

Melhor Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Trilha Sonora

American Fiction

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Som

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Oppenheimer

A Zona de Interesse

Melhor Canção Original

"The Fire Inside" (Flamin' Hot)

"I'm Just Ken" (Barbie)

"It Never Went Away" (American Symphony)

"Wahzhazhe (A Song for My People)" (Assassinos da Lua das Flores)

"What Was I Made For?" (Barbie)

Melhor Roteiro Adaptado

Cord Jefferson - American Fiction

Greta Gerwig & Noah Baumbach,- Barbie

Christopher Nolan - Oppenheimer

Tony McNamara - Pobres Criaturas

Jonathan Glazer - A Zona de Interesse

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari - Anatomia de uma Queda

David Hemingson - Os Rejeitados

Bradley Cooper & Josh Singer - Maestro

Sammy Burch - Segredos de um Escândalo

Celine Song - Vidas Passadas

Melhor Animação

Elementos

Nimona

O Homem e a Garça

Robot Dreams

Homem-Aranha através do Aranhaverso

Melhor Curta de Animação

Letter to a Pig

95 Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over (inspired by the music of John & Yoko)

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White & Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Maquiagem e Penteado

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Sociedade da Neve

Melhor Montagem

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassino da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Documentário

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Melhor Documentário de Curta-Metragem

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Efeitos Visuais

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Napoleão

Melhor Fotografia

El Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

