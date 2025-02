Os 'influencers’ vão acabar? Veja tendências de marketing que vão bombar em 2025, segundo estudo Conquistar a atenção dos consumidores será um desafio em 2025, a economia dos criadores deve crescer e a IA pode colocar barreiras para as marcas superarem

Group of friends looking at their snapshot selfies - Technology concept with people millennials online with cellphone (LeoPatrizi/Getty Images)