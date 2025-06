Ola Sports assume gestão da N Sports e amplia atuação do canal esportivo

A Ola Sports se tornou acionista e assumiu a gestão operacional da N Sports, canal esportivo que atua há quase oito anos no mercado. A holding reúne as agências On the Nose e Sportent, além de nomes como o comunicador Antonio Tabet, conhecido por projetos como Porta dos Fundos, Desimpedidos, Kibeloco e My News, e o advogado esportivo Marcos Motta.

A nova sociedade da N Sports inclui também o grupo de tecnologia Tellescom, investidor do canal desde o início da operação. A aproximação entre as empresas começou em abril, quando a Ola Sports adquiriu os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, as empresas se uniram para viabilizar a estrutura de transmissão multiplataforma e, junto ao Desimpedidos, produzir conteúdos para streaming aberto (YouTube e Twitch) e fast TV (Samsung TV Plus e TCL Channel).

A nova gestão ficará a cargo de três co-CEOs: André Barros, fundador do Desimpedidos, que ficará à frente das estratégias de conteúdo; Edinho Potsch, responsável por marketing, comunicação e comercial; e André Argolo, dedicado a direitos e relações institucionais.

"O interesse da Ola surgiu pelo alinhamento de conceitos e pela estrutura que a N Sports poderia oferecer. A sinergia entre as empresas levou à cessão de ações, permitindo que assumíssemos a operação", diz Edinho Potsch, co-CEO de marketing e vendas da Ola Sports e da N Sports.

Segundo Potsch, não houve investimento nem aquisição. "Trata-se de uma fusão. O percentual de ações é confidencial, mas assumimos 100% da gestão, sem qualquer vínculo com a administração anterior. Os sócios permaneceram apenas como acionistas", diz a EXAME.

Além de Antonio Tabet e Marcos Motta, fazem parte da sociedade da Ola Sports Alexandre Biancamano, Rafael Capelli e a Agência Sportent, que inclui Edinho Potsch, André Argolo, Gustavo Hazan e Pedro Mello.

Mix entre esporte e entretenimento

A nova fase da N Sports amplia a programação do canal para além das transmissões, buscando dialogar com uma audiência interessada na relação entre esporte, lifestyle, humor, música e entretenimento.

“Queremos reposicionar a N Sports como uma emissora versátil. O mercado de mídia está em franca expansão e as multiplataformas abrem oportunidades para explorar não só o futebol, mas também outras modalidades olímpicas e populares”, diz Barros, co-CEO de conteúdo da Ola Sports e N Sports.

De acordo com Potsch, o foco está na democratização do acesso ao esporte, mas com uma abordagem distinta da Cazé TV, que, segundo ele, concentra-se mais nas transmissões esportivas. “Vamos priorizar a produção de conteúdo original, estratégia que já marcou o trabalho do Desimpedidos. Os direitos de transmissão são meios para a N Sports alcançar diferentes gerações de fãs e entregar uma programação pautada pela variedade e originalidade."

Nos próximos meses, os sócios devem anunciar novas contratações para o casting de talentos e programas exclusivos. “Estamos abertos à discussão com investidores e novos parceiros no negócio interessados em transformar o canal em um grande player de transmissão em plataformas digitais abertas e gratuitas, como YouTube e fast TV”, afirma o executivo.

Para Marco Jerez Telles, presidente do Grupo Tellescom, a parceria marca uma nova etapa para a N Sports. “O canal inicia esta nova fase com profissionais incríveis por parte da Ola Sports. Estou muito feliz com nossa sociedade, em um mercado que vem crescendo e se transformando fora das linhas.”

Nova logomarca do canal esportivo N Sports (Divulgação)

Nova identidade da N Sports

Como parte da nova fase, a N Sports apresentou uma nova identidade visual. O “N” da marca ganhou linhas retas e uma seta ascendente, que representam dinamismo, crescimento e a constante evolução exigida pelo esporte.

O novo logotipo estreia no canal linear, no streaming e nas redes sociais. Os tons de verde foram escolhidos para remeter ao gramado do futebol e a outras modalidades esportivas.

Segundo a empresa, a paleta multigeracional reflete a pluralidade do esporte e da audiência que a N Sports busca atingir. A proposta é oferecer um espaço onde o esporte é vivido como entretenimento, em múltiplos perfis, formatos e linguagens.

Atualmente, Além da Série B, a N Sports transmite a Coppa da Itália, a Taça de Portugal, campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro de Futsal, a Supercopa do Brasil de Handebol e torneios da International Tennis Federation. Os eventos são exibidos gratuitamente no YouTube da emissora e também nos canais pagos SKY+, Vivo Play (567), Claro TV (566) e Zapping (24).

Fundada em 2018, a N Sports acumula mais de 4 mil horas de transmissão, cerca de 50 modalidades esportivas cobertas e mais de 30 milhões de fãs alcançados. A média de tempo assistido por espectador é de 26 minutos. No YouTube, o canal soma mais de 1 milhão de seguidores, 60 milhões de visualizações e 2,5 milhões de interações.