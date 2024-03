Oakberry amplia portfólio e lança novos smoothies com frutas e outros ingredientes

A Oakberry, rede global de superfood, anunciou a chegada de seis novas receitas para a família de smoothies (shake de frutas), com versões batidas com outros ingredientes além do clássico açaí.

Inicialmente, a empresa lançou em dezembro uma campanha de verão com bowls e smoothies especiais preparados com receitas pré-sugeridas à base de maracujá. Os recém-lançados produtos foram agora incorporados ao portfólio padrão da marca e podem ser encontrados em qualquer uma das mais de 320 lojas da marca no país.

De acordo com Sabrina Zajakoff, gerente de marketing Brasil da Oakberry, a novidade atende a um pedido do público e faz parte da estratégia da companhia de promover mais experiências de consumo. Além das receitas sugeridas no cardápio, os consumidores também conseguem montar a própria combinação.

“Bater fruta nos smoothies era um pedido antigo dos clientes. Com este lançamento, ampliamos ainda mais o portfólio de produtos da marca e as ocasiões de consumo de açaí. Endereçamos a demanda com seis receitas pré-montadas para ajudar o cliente na hora da escolha”, diz Zajakoff.

Ainda segundo a executiva, para lançar os novos produtos, a empresa não fez nenhum investimento financeiro, visto que os recursos necessários para a produção dos smoothies já estavam disponíveis nas lojas. No final do ano passado, contudo, a companhia captou R$ 325 milhões com o BTG Pactual.

Os smoothies são preparados com açaí produzido 100% pela empresa, diretamente da fábrica, no Pará, no norte do país. Os novos sabores são: Oak Preferido (com leite Ninho e leite condensado); Summer Vibes (maracujá e morango); PB Lovers (com paçoca, manteiga de amendoim e banana); Nest.Oak (Neston, banana e morango); Berry Fusion (morango e leite Ninho); e Power Punch (paçoca, whey protein e banana).

“São veganos, livre de colesterol, gordura trans, conservantes, corantes e não tem adição de xarope”, destaca a gerente de marketing Brasil da Oakberry, que também conta no cardápio com barras de proteína, whey protein, mel, paçoca zero e matcha para incrementar a experiência do consumidor.