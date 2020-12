O verão chegou e a Samsung quer aliviar seu calor com ar condicionado sem vento

O verão chegou! E, com o calorão, vem a época de ouro para o mercado de ar-condicionado. Pensando em aproveitar a estação para impulsionar as vendas, a Samsung lança uma nova campanha nas redes sociais para o modelo WindFree – famoso por ser um modelo “sem vento”. Com 23 mil microfuros, ele espalha o ar de forma mais homogênea e proporciona resfriamento rápido 43% mais eficiente do que os modelos convencionais, afirma a companhia.

“O verão, tradicionalmente, já é o período mais importante do ano para o mercado de ar-condicionado. Agora, com o aumento da preocupação das pessoas em deixar suas casas mais confortáveis e com os cuidados com a saúde, o WindFree se fortalece como uma opção completa. A Samsung reuniu o melhor do conforto térmico, da economia de energia e da conectividade para refrescar o verão dos brasileiros e é isso o que a campanha nas redes sociais vai mostrar”, ressalta Patrícia Pessoa, Diretora de Marketing Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Para divulgar as vantagens do modelo, lançado em setembro deste ano, a empresa uniu entretenimento a dicas técnicas, com o apoio de personalidades como Lu Tranchesi, Fernando Fernandes, Rodrigo e Beta, Pedro Giannini, Renato Mendonça, Samir Duarte, Vic Gaibar, Bia Napolitano e Letícia Ribeiro. Nos vídeos, eles se unem à equipe de instaladores parceiros da Samsung para encontrar soluções para seus ambientes, em uma experiência que é transmitida em seus canais digitais, adaptada para o público de cada um dos influenciadores. A campanha foi desenvolvida pelas agências F.Biz e Spark.

Além do modelo WindFree, a companhia também vende ao mercado o WindFree Plus, modelo mais completo, que conta com benefícios como Inteligência Artificial para identificar hábitos de usuário e nível elevado de conectividade, em que é possível controlar o aparelho usando o aplicativo SmartThings.

“A busca pelo conforto em casa tem aumentado cada vez mais, principalmente diante do atual cenário em que vivemos. O mercado está se adaptando a esse novo momento, mas já traça perspectivas bastantes positivas para o início do ano, sobretudo pela chegada do verão. É um novo momento para o setor e a Samsung tem as melhores expectativas. Nossa principal novidade vai contribuir para elevar o nível de excelência de padrão do mercado”, afirma Jean Brandão, gerente sênior de ar-condicionado da Samsung Brasil, à EXAME.

A companhia tem uma estratégia de casa conectada que envolve todos os produtos da divisão chamada Consumer Electronics para o mercado de consumo. O SmartThings agrega dispositivos como TVs Qled, Crystal UHD TV, geladeira Family Hub, aspirador-robô Powerbot e máquinas de lavar da linha Qdrive. Com isso, seja o smartphone um Galaxy, um Android de qualquer marca ou um iPhone, você pode controlar todos os eletrônicos em um só aplicativo. Com essa estratégia, a Samsung almeja não só ser a empresa que está no seu bolso, mas a empresa que está em toda a sua casa.

Nesse mercado, a Samsung compete com a também sul-coreana LG, que conta com uma série de dispositivos conectados para o ambiente doméstico. A vantagem da criadora do ar condicionado WindFree é já ser a empresa que mais vende televisores no mercado nacional. Mundialmente, a Samsung lidera o segmento há 14 anos, segundo a consultoria IHS Markit.