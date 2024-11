O que está por trás da escolha de Bia Souza, medalhista de ouro, como embaixadora da Neoenergia?

A judoca Beatriz Souza, que levou o ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, é o novo rosto das campanhas da Neoenergia. A empresa do setor elétrico conta com um time de atletas patrocinados, que juntou a fim de avançar na pauta diversidade, foco da companhia até 2030.

Em entrevista exclusiva, o diretor de marketing Lorenzo Perales explica como a escolha de Bia se encaixa na estratégia – que considera o marketing como ferramenta de transformação social e está focada em fortalecer a presença feminina no esporte nacional.

Qual é o objetivo da escolha da Bia Souza para a marca Neoenergia?

A chegada da atleta, medalha de ouro em Paris 2024, reforça nosso compromisso em apoiar e valorizar a presença da mulher no esporte brasileiro. A escolha se deu ainda pela conexão dela com valores da companhia a favor da diversidade racial e de gênero. Até 2030, a Neoenergia tem o compromisso de aumentar em 40% o número de mulheres e de pessoas pretas e pardas em cargos de liderança.

Qual é a importância dela para o Time Neoenergia?

Bia Souza protagonizou um dos momentos mais inesquecíveis da história do judô brasileiro com o ouro olímpico em Paris. Agora, ela é a sétima atleta do Time Neoenergia cujo foco é promover a equidade de gênero e impulsionar o esporte feminino no país.

O patrocínio também reforça a parceria entre a Neoenergia e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), firmada este ano até 2025, para apoiar desportistas de diversas modalidades olímpicas, beneficiando atletas mulheres.

Quais são as ações de marketing da Neoenergia com a judoca?

Ela será protagonista de campanhas nos canais digitais e tradicionais. A marca estará em uniformes, itens de treinamentos e de competições quando for permitido. Na próxima semana, quando comemoramos o Dia da Consciência Negra, serão lançados conteúdos em nossas plataformas digitais que celebram a chegada da judoca e mostram a importância da inclusão social e diversidade racial tanto no esporte feminino.

Como as atletas do Time Neoenergia impulsionam a marca?

A Neoenergia é reconhecida atualmente como a empresa do setor que mais apoia o esporte feminino no Brasil. Esse resultado consolida o apoio da marca a atletas de várias modalidades para que sejam vitoriosas dentro e fora do esporte. Queremos criar um movimento para que o Time Neoenergia seja um exemplo para todas as mulheres brasileiras alcançarem o que desejam.

Agora, Bia Souza se junta às demais atletas a favor desse propósito. São elas: