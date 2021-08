O que é investir de verdade? BTG explica em nova campanha

“Investir de verdade é ter alguém com quem contar em cada momento da sua vida”. É com esse mote que o BTG Pactual digital estreou sua nova campanha na segunda-feira, 16.

Com filmes para TV paga, peças para o digital, redes sociais e mídia impressa, o banco convida os brasileiros a investir com mais segurança e de maneira personalizada, aliando a tradição do BTG Pactual à evolução dos produtos e serviços do BTG Pactual digital.

“A cada dia vemos novas promessas sendo feitas, de ganhos fantásticos em pouco tempo”, afirma André Kliousoff, head de marketing do BTG Pactual digital, em comunicado oficial.

“Levamos o assunto a sério, por isso temos disponíveis os melhores especialistas para orientar a melhor estratégia para cada cliente, levando em conta apetite a risco, volume investido e objetivos de vida”, complementa.

Com o tema “Dê um BTG nos seus investimentos”, a campanha foi criada pelo estúdio criativo Other Guyz, em parceria com a área de marketing da empresa. São mais de 300 peças com formatos e abordagens diferentes.

As cenas foram inspiradas em diversos perfis de investidores, que são resultado de um estudo de personas feito pelo banco ao longo de 2021. A missão é mostrar que o banco tem soluções para cada cliente, de acordo com o seu momento de vida.

O que é investir de verdade para você? Conheça a nova campanha do maior banco de investimentos da América Latina.

Há ainda o desdobramento de 107 filmes para a rede de agentes autônomos. Com isso, a ideia é trabalhar a divulgação em regiões estratégicas de atuação, distribuídas pelo Brasil, de maneira mais assertiva e personalizada. Cada um dos filmes aborda benefícios e serviços do BTG Pactual digital, que tem em sua plataforma atualmente mais de 400 fundos disponíveis aos clientes.

“Todas as peças da campanha colocam o cliente no centro de suas decisões e refletem um novo perfil de investidor consciente, que conta com a segurança e apoio do BTG Pactual digital", finaliza Kliousoff. Veja, abaixo, uma das peças da campanha: