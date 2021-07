O que diz o Ragazzo após cliente ser supostamente expulso de rodízio

Após comer 15 pratos no rodízio de massas e ser supostamente expulso de um Ragazzo em São Paulo, o pintor João Carlos Apolonio viralizou nas redes sociais. "Esse é o resultado de me deixar comer à vontade", disse ele em vídeo [veja abaixo]. Segundo ele, a vontade de mandá-lo parar era tanta que o pagamento de R$ 19,90 ainda foi devolvido.

Em meio a repercussão, Apolonio ainda diz ter sido convidado a voltar ao restaurante dois dias depois e ter ultrapassado o feito anterior: foram 23 pratos consumidos.

Brincadeira

O Ragazzo afirmou que, em contato com o cliente, ele afirmou não passar de uma brincadeira em suas redes.

"O Ragazzo informa que entrou em contato com o Sr. João Carlos Apolonio, cliente assíduo da unidade Gentil de Moura, na região do Ipiranga, para esclarecer o ocorrido. O caso não passou de uma produção de conteúdo para as redes sociais particulares do cliente, que em momento algum foi distratado ou incentivado a deixar o restaurante pela equipe de operações da rede".

A marca, pertencente ao Habib's informa ainda que promoção Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, os clientes podem consumir os pratos selecionados do programa sem limitação de quantidade, conforme estabelece o regulamento oficial disponível no site, redes sociais e lojas físicas da marca.