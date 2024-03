"O desafio é saber dosar a publicidade junto ao dia a dia", diz Maisa, embaixadora da Hummm!

Parceira de companhias diversas, a exemplo de Carmed, Salon Line, Samsung e Volvo, a atriz e apresentadora Maisa Silva agora é embaixadora da Hummm!, nova marca de snacks proteicos da Linea Alimentos, que chega ao mercado brasileiro nesta terça-feira, 5. A novidade foi anunciada com exclusividade à EXAME.

Aos 21 anos, Maisa é reconhecida como uma das personalidades mais carismáticas e talentosas de sua geração. Desde a sua estreia na televisão brasileira, ainda na infância, conquistou o público com seu carisma, autenticidade e versatilidade, ampliando sua influência para além das telas.

Atualmente, a jovem conta com mais de 48 milhões de seguidores somente no Instagram. Sua parceria com a Cimed, por meio do hidratante labial Carmed BFF, que também contou a atriz Larissa Manoela, rendeu R$ 40 milhões em apenas 20 minutos de live commerce, batendo recorde de vendas pela primeira vez na história do mercado farmacêutico.

Em suas redes sociais, Maisa também costuma promover mensagens de empoderamento, inclusão e autoaceitação. Sua postura engajada em questões sociais e habilidade em comunicar-se de forma aberta e transparente a tornam uma escolha estratégica para as marcas que buscam se conectar com o público jovem e diversificado, caso da Hummm!.

"Sempre participo dos projetos com as marcas que me envolvo, afinal, quando vamos contar uma história, estamos juntos. Como sou embaixadora, levo o rosto da marca, então, o propósito deles têm que estar alinhado ao meu para que eu possa representar o produto e a marca da melhor maneira”, diz Maisa à EXAME. Acompanhe a entrevista:

O que a levou a aceitar o convite para ser embaixadora da Hummm!?

O que me levou a aceitar o convite para ser embaixadora da Hummm! foi, primeiramente, ter tido um match maravilhoso com a marca. Acho que tem tudo a ver com as sobremesas que cresci amando. Agora, elas se transformaram em um snack proteico que vai alimentar e nutrir o meu corpo, e que pode me acompanhar em diversas aventuras, seja no trabalho ou uma viagem para o Carnaval. Eu e meus amigos amamos. A marca já tem feito parte do meu dia a dia.

Qual o seu papel enquanto embaixadora da marca?

Vou estar no filme principal da campanha e compartilhar como Hummm! faz parte da minha rotina, meus sabores preferidos, dicas de como preparar o snack de maneiras diferentes. Ao longo do ano, vamos desenvolver diversas estratégias de comunicação, conteúdos que estão inseridos no meu dia a dia e que vão ter tudo a ver com o público que me acompanha.

Como é ter uma relação a longo prazo com as marcas?

As marcas que estão comigo há mais tempo são Salon Line e Samsung. É muito legal manter uma relação de longo prazo. Como embaixadora, quanto mais tempo você tem, mais consegue construir um relacionamento sólido, e o público já te associa a determinado produto ou marca. As pessoas que pensam na Maisa, e na minha imagem pública, já imaginam, por exemplo, Samsung no meu dia a dia e nos projetos que faço. A gente também costuma trazer as marcas para o meu trabalho como atriz. Se você assistir a uma série que fiz recentemente, me verá com o celular da marca. Quanto mais duradouro o relacionamento com as marcas, mais oportunidades surgem para inseri-las na minha vida e vice-versa.

Como você seleciona as marcas com as quais decide colaborar? Quais critérios são essenciais para você?

Penso principalmente se uso, se gosto, se está alinhado aos meus propósitos e por quê a marca quer que eu faça parte da comunicação. Vamos alinhando tudo. Às vezes, até é uma empresa legal, mas não faz tanto sentido para o meu momento de vida. Acho que tudo passa por isso, pelo momento de vida e pela mensagem que vou passar.

Como você adapta suas estratégias para se destacar em diferentes canais, como Instagram e TikTok, e atrair públicos variados?

Sempre estar antenada no que as pessoas estão falando. Como sou da geração Z, é inevitável estar sempre atenta às tendências do momento, seja no Instagram, no Twitter ou no TikTok. Isso já é muito natural quando quero comunicar algo ou divulgar um produto. Já sei o que funciona e o que o meu público gosta de ver em cada rede social.

Quais os principais desafios em sua opinião?

O principal desafio na minha opinião com certeza é saber dosar a publicidade junto ao dia a dia. O seu perfil não pode ser só publicidade e não ter nada para falar. Sempre tento dosar a minha vida, com o trabalho e as marcas. Esse equilíbrio é necessário para que as pessoas se identifiquem com o meu perfil, como também para que eu consiga preservar a minha essência e estar sempre atenta às mudanças que acontecem rapidamente. Às vezes, queremos colocar uma música no Reels do Instagram, mas no dia seguinte ela já não está funcionando mais. Esse olhar apurado tem que estar sempre sendo treinado.

Quais dicas você dá para as marcas que querem fechar parcerias com personalidades e influenciadores?

Uma dica que dou para as marcas, e que acho que elas devem se atentar ao trabalhar com markerting de influência, é lembrar que o Brasil lidera esse mercado mundial. A gente tem mais de 10,5 milhões de influenciadores digitais, então, temos muitas oportunidades. O brasileiro é um nativo digital. É importante saber que temos empresas que estão dedicadas a encontrar a melhor forma de comunicar sobre um determinado produto.

Pensando em tudo o que vivi e aprendi, fundei em 2020 uma agência, que é a Mudah, junto aos meus sócios, em que utilizamos bastante das nossas experiências no mercado. Quando ainda nem se falava em termos como marketing de influência e ‘creator economy’ (economia de criadores), já trabalhávamos com isso. Muita coisa mudou de lá para cá, e nós, com toda essa bagagem e referência, estamos realizando trabalhos bem bacanas, desenvolvendo projetos para as marcas e colaborando com influenciadores e celebridades para que a identidade deles esteja presente nas campanhas e posts. Isso é o que reverte em resultado.

E para os criadores de conteúdo?

Eu e a minha agência não acreditamos em influência sem responsabilidade. Esses dois propósitos têm que estar alinhados. É preciso entender a sua comunidade, seu tom de voz e ter responsabilidades com relação ao conteúdo que posta e quem segue, para comunicar com a sua verdade. Se você não se sente muito à vontade em expor muito da vida pessoal, não precisa. Às vezes, o conteúdo é sobre culinária e a pessoa encontra o próprio jeito de mostrar as receitas que gosta ou aquilo que sabe fazer sem invadir o espaço pessoal. Então, acho que é importante esse equilíbrio, de entender como você gosta de comunicar o que o publico espera de você. A partir disso, marcas e oportunidades surgirão.

Hummm! mira em público jovem

A Hummm! chega ao mercado com nove sabores de snacks proteicos, nas opções Banoffee, Brigadeiro, Doce de Leite e Maracujá (5 gramas de proteína em barrinhas de 20g), e Brownie, Cheesecake de Morango, Cookies N Cream, Creme de Avelã e Paçoca (11 gramas de proteína em barrinhas de 35g).

A marca quer atender às demandas dos consumidores por opções saborosas, nutritivas e saudáveis em diferentes momentos do dia. O snack de 20g, que lembra um bombom, tem preço sugerido de R$ 5,99. Já a versão de 35 g, feita para um lanche rápido e pré-treino, custa R$ 9,99.

A estratégia da Linea Alimentos inclui uma expansão significativa dos pontos de venda, visando estar presente nos locais mais frequentados pelo público jovem. A expectativa é fazer da Hummm! uma ‘porta de entrada’ para os outros produtos da Linea, como barras de cereais, bombons e chocolates.

A campanha de lançamento irá traduzir o conceito da marca, adotando uma comunicação mais leve e pautada tanto em uma alimentação saudável, quanto em momentos de indulgência. As ações com a Maisa acontecerão nas principais mídias digitais, com o objetivo de gerar conexão com o público jovem.

“A Maisa representa muito essa energia positiva que queremos transmitir. Entendemos que ela é uma das grandes vozes da Geração Z atualmente e tem a força e alegria que a marca transmite”, diz Juliana Napolitano, gerente de marketing da Linea Alimentos, empresa que dá a sua chancela a nova marca.