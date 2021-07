O Boticário vende mais de 500 produtos com até 50% de desconto

A marca de beleza O Boticário promove a “BotiPromo chama no contatinho”, que vai disponibilizar mais de 500 produtos, incluindo itens de cuidados, skincare, maquiagem e perfumaria, com até 50% de desconto. A ação acontece até o dia 18 de julho em todos os canais de venda da marca.

Entre os itens, a categoria de perfumaria traz destaques na promoção, como Malbec Black Desodorante Colônia 100ml que de 189,90 sai por 151,90; o Uomini Black Desodorante Colônia 100ml que de R$ 139,90 sai por R$ 83,90; Floratta L´amore Desodorante Colônia 75ml que de R$ 114, 90 sai por R$ 79,90.

A linha Nativa Spa também traz produtos com preços promocionais, como o Nativa SPA Queen Vanilla Desodorante Colônia 75ml que de R$ 129,90 sai por R$ 64,90; Loção Hidratante Nativa SPA Baunilha de Madagascar 200ml de R$ 42,90 sai por R$ 20, 90; ou ainda Loção Hidratante Corporal Desodorante Nativa SPA Lichia 400ml de R$ 61,90 por R$ 42,90.

Em maquiagem o destaque fica para a Máscara Volume Extremo Make B. 10ml que sai de R$ 69,90 por R$ 48,90; Máscara Cílios Postiços Ultra Black HD 11ml Make B. de R$ 89,90 por R$ 53,90.

Para o e-commerce, a marca traz dinâmicas promocionais exclusivas e que mudam diariamente, como o cupom relâmpago que oferece até 25% off na primeira compra, Botibox surpresa por R$ 179,00; frete grátis para compras acima de 129,90. Para o aplicativo, por exemplo, nas compras acima de R$ 239,00, o cliente ganha um brinde especial, uma loção Cuide-se Bem Boa Noite.

Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp através do número 0800 744 0010. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo site.

