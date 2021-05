O Boticário tem, mais uma vez, casal LGBTI+ em vídeo de Dia dos Namorados

A fabricante de cosméticos O Boticário acaba de lançar sua campanha de Dia dos Namorados 2021. Nela, casais de diferentes perfis, idades, raça e orientação sexual aparecem se amando. O que chama atenção: "tem gente que se pergunta, como é que eu vou explicar isso aos meus filhos? Como se fosse possível explicar o inexplicável", em uma alusão a quem questiona todas as formas de amor.

A campanha acontece seis anos após muita discussão na internet -- e nas ruas -- sobre a campanha de Dia dos Namorados do Boticário que trouxe casais homossexuais e heterossexuais. Depois também da marca ilustrar a campanha do último Natal com um Papai Noel negro.

"Tá aí um sentimento que não há ninguém no mundo que explique, mas tb não há quem não entenda. Tá aí a campanha de Dia dos Namorados do Boticário! Amor é Amor", disse Gustavo Fruges, diretor de comunicação do Boticário no LinkedIn.