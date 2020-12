Nubank relança hit “50 reais”, de Naiara Azevedo, para divulgar o Pix

O Nubank lança nesta segunda-feira, 7, uma parceria com a cantora Naiara Azevedo em nova campanha que atualiza o hit sertanejo “50 reais” e fala do PIX, o novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. A campanha no TikTok será reproduzida nas redes sociais da empresa.

Quer investir seus 50 reais? Aprenda como com a EXAME Academy

A campanha #50ReaisChallenge revive os momentos contados pela letra do sucesso de Naiara: a cantora chega no quarto e encontra o marido, interpretado por ela mesma, com outra na cama. No clímax do refrão, quando abre a carteira para jogar os 50 reais no casal, percebe, ela está vazia. É aqui que entra em cena o Pix. Por meio do novo arranjo de pagamentos, a cantora pode transferir o valor usando apenas o número de celular do cônjuge. Com apenas alguns toques, a transferência é feita e ela sai do quarto com a missão cumprida.

Campanha interativa

Como complemento à campanha, primeira lançada pela empresa na rede social de vídeos curtos TikTok, o Nubank vai apostar na natureza colaborativa da plataforma e convidar os usuários a fazer suas próprias versões da letra com transferências que serão facilitadas pelo Pix.

A cantora Naiara Azevedo, funcionários do Nubank e alguns influenciadores criam refrões alternativos e convidam o público a participar. O áudio com a melodia para as “redublagens” fica disponível nos posts no perfil do Nubank e da Naiara Azevedo.

As alternativas mais criativas usando a #50ReaisChallenge serão interpretadas pela cantora em seu perfil na rede social.

PIX

O Nubank já contabilizou o registro de mais de 23 milhões de chaves no Pix informadas por mais de 10 milhões de seus 30 milhões de clientes – hoje divididos entre 15 milhões de usuários de cartões de crédito e 26 milhões de conta digital.

O Banco Central informou na última quinta-feira (03) ter ultrapassado a marca de 100 milhões de chaves no novo arranjo de pagamentos. Ou seja, o próprio Nubank afirma concentrar cerca de um quarto do total de cadastros.

O registro de chaves é realizado com a autorização dos clientes via aplicativo do Nubank. As chaves funcionam como apelidos para a conta — um dado vinculado a ela que os clientes poderão compartilhar para receber transferências ou pagamentos. Há quatro opções de chaves: CPF, número de telefone, e-mail e chave aleatória, gerada no próprio app da instituição.

O Pix está em funcionamento para todos os brasileiros desde 16 de novembro e oferece transferências e pagamentos gratuitos e ilimitados de forma instantânea e disponível em todos os dias da semana.