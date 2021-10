Nubank quer que Emicida ensine educação financeira para clientes

O banco digital Nubank anunciou nesta quinta-feira, 7, uma parceria com o rapper Emicida para criação de conteúdo com foco em educação financeira. A ideia é ensinar as pessoas por meio da arte, cultura e vivências reais.

“Combater a pobreza é democratizar o acesso, a informação, a possibilidade de elaborar estratégias de sobrevivência e, assim, poder sonhar com alguma autonomia,” comenta Emicida, em nota.

A parceira vai envolver o Laboratório Fantasma, produtora e gravadora de Emicida, e o time de criativos do Nubank para produção de todos os conteúdos. “Existe uma espécie de tabu no Brasil em relação à discussão sobre dinheiro. Queremos tornar essas conversas descomplicadas e promover a educação financeira na sociedade", afirma Arturo Nuñez, CMO do Nubank, em nota.

Segundo a empresa, o principal intuito da cooperação com o rapper é estimular e educar as atuais e futuras gerações de brasileiros. O Nubank afirma que a parceira chega em um momento mais maduro da instituição, com a consolidação como a maior plataforma de serviços financeiros do mundo fora da Ásia, com mais de 40 milhões de clientes.

A parceria entre o banco e Emicida é mais uma das ações do Nubank para produção de conteúdo. A empresa desenvolveu uma série de vídeos em parceria com 12 influenciadores digitais de diferentes áreas. Os parceiros incluem canais do YouTube como KondZilla, Manual do Mundo, Juliana Luziê, Futirinhas, entre outros.

Em junho, a cantora Anitta foi anunciada como conselheira do Nubank. Ela vai vai participar de reuniões trimestrais com os outros seis conselheiros e a diretoria do banco para discutir decisões estratégicas do futuro do banco digital.