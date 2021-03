Nubank faz campanha de seguro de vida por R$9 e provoca concorrentes

O Nubank inicia hoje a veiculação de sua primeira campanha para promover o Nubank Vida, produto que marcou a entrada do banco digital no setor brasileiro de seguros em dezembro do ano passado. O filme produzido para a ação brinca com a expressão "o seguro morreu de velho" e alfineta modelos de negócios que, segundo o banco, estão ultrapassados.

Desde o lançamento do Nubank Vida, já são mais 101 mil seguros ativos, com cobertura total que supera R$ 10,5 bilhões.

"O Nubank Vida quer representar a evolução desse produto, com linguagem simples, contratação 100% digital, transparente e personalizável, em total contraste às velhas e ultrapassadas práticas do mercado de seguro de vida, ainda dominado pelos bancos tradicionais", afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. "Nossa nova campanha mostra que é possível falar sobre seguro de vida de um jeito leve e descontraído".

Ao longo do filme, o Nubank recorre a uma série de expressões como "Bateu as botas"; "foi para o beleléu"; "esticou as canelas", entre outras figuras de linguagem. Ao final, a assinatura da campanha atesta a transição do velho para o novo: "já estava na hora de o seguro de vida evoluir".

Um dos pontos a ser explorado é a substituição no processo de contratação dos termos técnicos e burocráticos por uma linguagem simples e de fácil compreensão. O termo "capital segurado" foi modificado para "valor total da cobertura", em vez de "abrir sinistro" o cliente vai "acionar o seguro" e o "prêmio" é chamado simplesmente de "pagamento mensal".

O Nubank também vai publicar a campanha em suas redes sociais e canais digitais com postagens e anúncios.

Serviço

Em levantamento com clientes com contrato ativo do Nubank Vida, 49% deles afirmam que o seguro de vida do Nubank foi o primeiro contratado por eles para esse tipo de seguro que tem preço médio inicial de R$ 9,00, sem reajuste por idade durante cinco anos, e varia conforme a cobertura escolhida.

No serviço todas as profissões de risco estão contempladas. O seguro também cobre pandemias como covid-19 e doenças como diabetes. O gerenciamento do Nubank Vida é 100% digital e todo o processo de contratação, incluindo a simulação e confirmação do serviço é feita diretamente no aplicativo do Nubank. A indenização é garantida pela Chubb - seguradora responsável pelo Nubank Vida -, que estruturou uma equipe dedicada e revisou fluxos e processos para o produto.