Novo Traço se destaca em live marketing cultural e quer faturar R$ 70 milhões em 2025

Djavan, IZA, Gloria Groove, Marina Sena, Preta Gil, Diogo Nogueira. Esses foram alguns nomes confirmados no ano passado no TIM Music Rio, o maior festival gratuito de música do Brasil, que aconteceu em Copacabana. O line-up da edição deste ano, prevista para junho, ainda não foi divulgado. Mas a expectativa é de nome tão fortes quanto esses.

O Tim Music Rio é apenas um dos eventos realizados pela Novo Traço, agência de live marketing cultural que tem uma agenda diversificada de festivais gratuitos, circuitos culturais, ações de impacto social e experiências personalizadas. A empresa tem como meta alcançar um faturamento de 70 milhões em 2025 conectando marcas e públicos.

Trata-se de um mercado em expansão. Só em 2024 o setor de live marketing movimentou mais de 100 bilhões de reais no Brasil. A proposta da Novo Traço é transformar eventos em experiências que vão além do encontro, criando narrativas de impacto para as marcas envolvidas.

Marcas conectadas com a sociedade

A agência conta hoje com clientes como TIM, Enel, Light, Prudential, Petrobras, EMS e Equatorial Energia. Entre os projetos em andamento estão iniciativas como o Prudential Concerts, a Orquestra Light da Rocinha e o Festival Petrobras Tropicana.

“A cultura é o coração da sociedade, e as marcas precisam se conectar a esses territórios de forma estratégica, respeitosa e autêntica”, afirma Rafaello Ramundo, CEO da Novo Traço.

Além do TIM Music Rio, outro projeto que acontecerá em breve é a Casa Light, que marcará a celebração dos 120 anos da companhia, com curadoria e produção assinadas pela Novo Traço. O evento está sendo realizado desde abril e vai até julho e, segundo a empresa, promete marcar o calendário cultural do ano.