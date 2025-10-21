Marketing

Novo Traço inaugura nova fase e se consolida como ecossistema de música no Brasil

Após 18 anos criando experiências de marca e cultura, produtora amplia atuação com gestão artística, criação de conteúdo digital e produção de eventos proprietários

Funk Proibidão: início da jornada (Novo Traço/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17h40.

Após quase duas décadas criando experiências para marcas e públicos de todo o Brasil, a Novo Traço inicia uma nova fase de sua história. Reconhecida pela assinatura de grandes festivais e projetos — muitos deles gratuitos e de alto impacto social —, a produtora se consolida agora como um ecossistema completo de música, com atuação 100% voltada para esse universo.

Além da produção de eventos próprios e de terceiros, a Novo Traço passa a atuar também na gestão
de carreira de artistas, na criação de conteúdo digital e no desenvolvimento de estratégias de
branding, marketing e comunicação para marcas. O objetivo é claro: conectar o melhor da música brasileira a experiências memoráveis, gerando valor artístico, social e econômico.

O hub será estruturado em quatro frentes — Live, Studio, Brands e Talents. Para Rafaello Ramundo,
fundador e diretor de criação, essa expansão reafirma o propósito original da empresa: usar a música
como motor de transformação.

Jazz com funk carioca

“Durante 18 anos, criamos palcos, produzimos festivais e conectamos talentos a milhões de pessoas", diz Rafaello Ramundo, fundador e diretor da Nova Traço. "Aprendemos com as marcas que acreditaram em nossos sonhos e com o público que sempre esteve conosco. Agora, colocamos toda essa experiência a serviço dos artistas. Nossa proposta é atuar como uma butique: artesanal, próxima, feita a quatro mãos. Temos a capacidade de compreender profundamente o que é necessário para os músicos e oferecer esse caminho com cuidado e autenticidade.”

Segundo a empresa, o atendimento será personalizado, individual e de longo prazo, respeitando a autoria e o potencial máximo de cada artista. Serão poucos artistas agenciados.

Para marcar o início dessa jornada, a Novo Traço anunciou a entrada do jazzista Josiel Konrad em seu
casting e o lançamento da label Jazz Proibidão. Nascido e criado em Austin, Nova Iguaçu (Baixada
Fluminense), Josiel é compositor, produtor e instrumentista. Sua trajetória inclui singles, álbuns e o
projeto Boca no Trombone (2023), que inspirou a criação do evento. Mais que um espetáculo, o Jazz
Proibidão é uma grande festa instrumental que funde jazz e funk carioca.

No palco, trompete, piano, baixo, bateria e DJs se encontram. Segundo a Novo Traço o jazz traz improviso, sofisticação e liberdade criativa; o funk traz pulsação, identidade e força das periferias. Com o Jazz Proibidão, a agência procura ocupar um espaço raro no Brasil: o de uma produtora independente, autoral e com visão estratégica para o futuro da música.

