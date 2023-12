Novo Guaraná Antarctica zero aposta em sabor mais próximo ao original e campanha nostálgica; veja

O Guaraná Antarctica Zero está de cara nova. O refrigerante sem calorias da Ambev chega aos mercados do Brasil, agora, com um novo sabor mais próximo ao Original do Brasil, a versão regular da bebida. Além da mudança na fórmula, a lata ganhou design na cor verde escuro para maior diferenciação nas gôndolas.

A novidade é resultado de três anos de investimentos em inovação, tecnologia produtiva e pesquisas com consumidores. Conforme explica Juliana Grinberg, diretora de refrigerantes da Ambev, foram mais de 100 receitas desenvolvidas até chegar no novo sabor, o qual, segundo ela, foi aprovado pelo público geral e pelos chamados 'Guardiões do Guaraná Antarctica'. “Trata-se de um pequeno e seleto grupo no mundo inteiro que conhece a receita do Original do Brasil e está sempre envolvido em inovações que tratam de questões sensoriais”, explica.

“Sempre ouvimos dos consumidores o desejo de ter um produto que fosse ainda mais próximo do original. Investimos em pesquisas, escuta ativa e testes até chegar na nova fórmula, que vem respeitando a história centenária do refrigerante, mas sem os açúcares ou aquele residual característico e comum em produtos com adoçantes”, complementa.

Pizza com Guaraná

Para divulgar a versão “repaginada”, foi lançada nas plataformas digitais a campanha “É tanto sabor que nem parece zero”. A ação resgata uma propaganda que fez sucesso nos anos de 1990, a qual trata da famosa combinação entre pizza e Guaraná Antarctica.

A nova rima, contudo, criado pela agência CP+B, tem como foco o refrigerante sem calorias. “Nada melhor do que marcar esse momento relembrando uma das campanhas mais icônicas. É sobre celebrar o que construímos e seguir em busca de novas histórias”, afirma a diretora de refrigerantes da Ambev, que retomou a presença da marca no universo dos eventos e festivais, como o Rock The Mountain, no Rio de Janeiro, e pretende ampliar a inserção no Carnaval 2024.

Ainda de acordo com Grinberg, a ideia de resgatar o antigo comercial tem como objetivo prender a atenção dos consumidores. "Hoje, com as redes sociais, é muito mais difícil fazer publicidade, há uma série de estímulos. Trazer a emoção por meio da memória afetiva é uma forma de se conectar com o público", finaliza.