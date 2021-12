Novo festival em São Paulo: Primavera Sound é apresentado por Beck's

O festival de música e arte Primavera Sound, lançado em Barcelona na Espanha em 2001, anuncia sua primeira edição em São Paulo para 31 de outubro a 6 de novembro de 2022. A novidade é acompanhada por patrocínio da cerveja Beck's, da fabricante de bebidas Ambev.

O evento vai ocupar simultaneamente todos os 400.000 metros quadrados do Distrito Anhembi e transformar este espaço urbano, muito semelhante ao local onde ele acontece em Barcelona — localizado no Parc del Fòrum.

"Beck’s chegou ao Brasil para provocar as pessoas a sair de sua zona de conforto. E, para isso, temos criado diversas iniciativas dentro do mundo das artes e da música para instigar as pessoas e convidá-las a viver novas experiências. Poder apresentar o Primavera Sound São Paulo é um marco dentro dessa nossa trajetória e, a partir de agora, temos trabalhado cada vez mais para tornar todo esse momento ainda mais inesquecível", diz Rodrigo Peirão, head de marketing de Beck’s.

O Primavera Sound São Paulo tem a coprodução da Live Nation Brasil e faz parte da campanha 'New Primavera Sound Destination', que nos últimos dias ampliou o percurso do festival e sua comunidade pelo mundo ao desembarcar na América do Sul em três novas cidades — São Paulo, Santiago e Buenos Aires.

A edição brasileira terá o line-up divulgado em breve e se junta às edições de Barcelona, Porto, além de Los Angeles. O movimento também marca uma expectativa de reaquecimento do setor, uma vez que o Lollapalooza Brasil reabriu as vendas de ingressos para o festival programado para março de 2022, assim como o Rock in Rio deve acontecer em setembro de 2022.

"Mais do que marcas apresentando o Festival, anunciamos a Beck's como um parceiro estratégico, pois buscamos marcas que estejam conectadas com o festival e com seu público", diz Alexandre Faria, vice-presidente da Live Nation Brasil.