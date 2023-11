Novembro Azul: Aramis destinará parte dos lucros ao Instituto Lado a Lado Pela Vida

A Aramis, marca do varejo de moda masculina, se uniu ao Instituto Lado a Lado Pela Vida para lançar uma nova campanha sobre o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. A ação engloba uma série de iniciativas de conscientização nas redes sociais e em pontos de venda físicos e e-commerce da marca.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos em decorrência do câncer de próstata no Brasil. Além de ser o tipo mais frequente entre o público masculino, a doença é assintomática em estágio inicial, o que reforça ainda mais a necessidade de acesso à informação de qualidade e ao diagnóstico precoce.

"Como marca, estamos presentes diariamente na rotina dos homens com os nossos produtos e serviços e, por isso, acreditamos no poder de levar informação de qualidade e conscientização sobre um tema fundamental: a nossa saúde", destaca Richard Stad, CEO da Aramis Inc. "Essa e outras ações que seguimos desenvolvendo por aqui tangibilizam o projeto de ser o destino número 1 de lifestyle dos homens e uma empresa que agrega valor em todas as suas frentes”, complementa.

Durante todo o mês de novembro, a marca destinará uma porcentagem dos lucros obtidos com a venda da camisa Blocos Índigo, seja em lojas físicas selecionadas ou no e-commerce, para o Instituto, o qual contribui para a ampliação do acesso aos serviços de saúde, desde a prevenção ao tratamento. Além disso, a marca fará uma doação, que independe da ação da camiseta, para o Instituto Lado a Lado Pela Vida.

“Promover parcerias, como a firmada com a Aramis, é fundamental para que a informação consiga chegar mais longe e a todos os homens", afirma reforça Marlene Oliveira, Fundadora e Presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. "Nossa missão como instituição é defender a causa da saúde masculina, promover informação adequada e de qualidade para que os homens tenham acesso à saúde e possam viver mais e melhor."

Logomarca azul

Além da iniciativa nos pontos de venda físicos e online, a Aramis aproveitará a ocasião para transformar seu tradicional logo vermelho em azul, em homenagem ao mês mundial de combate ao câncer de próstata. No período, a marca também contará com o apoio do Instituto Lado a Lado Pela Vida para a promoção de calendário de ações em suas redes sociais com conteúdos informativos sobre a saúde integral do homem.

Para complementar a iniciativa, a Aramis disponibilizará um corner informativo sobre o Novembro Azul em seis lojas: em São Paulo, nas lojas Paulista, Higienópolis, Oscar Freire e Shopping Iguatemi; em Brasília, no Brasília Park Shopping; e em Goiânia, no Shopping Flamboyant.