Nova campanha da Vivo traz a esperança de relações sem telas em 2021

Em um ano no qual todas as relações (pessoais e profissionais) perderam o olho-no-olho e o contato físico, a Vivo traz uma nova campanha de marketing com a esperança de um 2021 sem telas para fazerem o meio de campo entre apaixonados, amigos, familiares e até profissionais. O vídeo, que estreia hoje (18), foi criado pela agência Africa e traz trilha sonora de Alok para mostrar que, mesmo à distância, a conexão entre as pessoas não foi perdida.

“A marca Vivo nunca deixou de acreditar e desejar a conexão humana, presencial, realizada além do ambiente digital. Em 2020, ficamos orgulhosos de contribuir para que as pessoas pudessem ter seus momentos de lazer e trabalhar em meio a um ambiente tão caótico, mas desejamos muito que no próximo ano a balança entre o presencial e o on-line possa ser reequilibrada. Vimos o quão dolorido foi para as famílias estarem separadas de seus entes queridos”, afirma Marina Daineze, diretora de marketing da Vivo.

De acordo com a executiva, esse sentimento esteve muito presente nas redes sociais da operadora e, a partir dos depoimentos das pessoas dentro da página da Vivo, foi possível reunir o que era necessário para construir uma campanha alinhada às expectativas de quem dialoga com a marca. Essa foi uma estratégia adotada durante todo o ano de 2020 e que permitiu à empresa explorar diferentes tons para os vídeos divulgados ao longo do ano.

Um exemplo recente da diversificação da Vivo está na campanha anterior, de Black Friday, que teve Ivete Sangalo como garota-propaganda e usou uma linguagem mais divertida — menos emocional — cujo mote foi o dos memes para a data.

“Somos um dos maiores anunciantes do país e preceisamos ter essa ‘elasticidade’ para conversar com o cliente em diferrntes momentos. Na Black Friday, vimos que as pessoas estavam empolgadas para comprar pela internet, já que muitos ainda receavam comparecer às lojas de forma presencial. Acreditamos que uma marca relevante é aquela que consegue se conectar com o sentimento das pessoas, dividindo seus anseios e medos”, completa Daineze.

Com esse objetivo em mente, a companhia vai colocar no ar, além do vídeo, uma série de conteúdos interativos em seus canais digitais — também com o intuito de ampliar a conversa sobre dias melhores no próximo ano. Uma das ações previstas envolve a participação de embaixadores da marca e influenciadores que, juntos, vão contar um pouco de seus planos e expectativas para o próximo ano. Todo o conteúdo foi produzido pela Vivo On, área de produção de conteúdo digital da marca, que reúne as agências VMLY&R e Soko, além da produtora Coração da Selva.

“Este foi um ano tão atípico e que transformou a vida das pessoas de uma forma tão atípica. Queremos que todos se sintam incluídos e que tenham esperança de que o próximo ano será melhor”, finaliza Daineze.