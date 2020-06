No mês do orgulho LGBTI+, Amstel tem 50% de desconto e frete grátis

Em uma ação de marketing social, a marca Amstel dá desconto de 50% nas cervejas vendidas pelo aplicativo Rappi. A iniciativa é uma parceria com a startup de entregas, e vale para as bebidas adquiridas na loja da Heineken (do mesmo grupo da Amstel), que atende algumas regiões na cidade de São Paulo.

Não há limite de vendas por CPF, e o frete é grátis para compras acima de 25 reais.

O desconto segue até o fim de junho, e metade do valor arrecadado com as vendas será destinada ao projeto social #ParadaSolidariedade, da Associação da Parada do Orgulho LGBT. O projeto doa alimentos, itens de higiene pessoal e máscaras de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Junho é o mês do orgulho LGBTI+, causa comemorada no dia 28, em referência à revolta de Stonewall, ocorrida em Nova York, em 1969. Na ocasião, um grupo de gays enfrentou a violência policial contra homossexuais.

Desde o ano passado, a Amstel é a marca patrocinadora da Parada LGBT de São Paulo desde o ano passado e, em razão da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, vem apoiando lives com artistas ligados à causa, como a cantora Pabllo Vittar.