Petlove estreia nova campanha para promover plano de saúde pet

Neste domingo (26) a Petlove lança nova campanha para promover seu plano de saúde pet. Desta vez, a empresa aposta no alcance do programa Fantástico, da rede Globo, exibindo o filme publicitário durante os intervalos do quadro “Deu Petch” – patrocinado pela marca e apresentado por Xuxa Meneghel e Doralice.

Idealizado pela agência PROS, o vídeo da campanha apresenta um cenário lúdico onde as personagens, uma cachorrinha e uma gata, se encontram no salão de beleza para trocar experiências recentes. O roteiro visa a importância de planos de saúde para animais de estimação, especialmente em momentos de emergência.

“Buscamos explicar nossos serviços com uma abordagem de fácil compreensão. Queremos evidenciar, cada vez mais, a importância da prevenção e do acompanhamento cuidadoso da saúde dos pets, já que essa é a maneira mais efetiva de melhorar sua qualidade de vida e bem-estar”, diz André Romeiro, CMO da Petlove.

O filme terá 30 segundos, com variações complementares de seis e 15 segundos que exploram diferentes aspectos dos planos de saúde pet da Petlove. Durante a campanha, o plano mais básico da empresa terá o preço promocional de R$ 19,90 em todas as cidades do país – com exceção de praças que já possuem custo reduzido.

O quadro patrocinado no Fantástico

O quadro “Deu Petch”, do Fantástico, contará com histórias reais de pets salvos por abrigos – do resgate e cuidados até o processo de adoção. Serão quatro episódios, exibidos entre janeiro e fevereiro.

Para dar mais visibilidade aos animais em busca de novas famílias, serão criados perfis detalhados com fotos, vídeos e descrições de personalidade, disponibilizados no site do programa. Interessados em adotá-los poderão se inscrever para entrevistas, garantindo uma seleção mais criteriosa de tutores para os cães e gatos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube