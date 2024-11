Nike renova com Barcelona em maior acordo de patrocínio da história do futebol

Após uma disputa com Puma e New Balance, a Nike fechou um acordo preliminar com o Barcelona para o que promete ser o maior contrato de patrocínio esportivo do mundo. O vínculo atual entre o clube catalão e a fornecedora de material esportivo, que já dura 16 anos, vai até 2028.

Na última sexta-feira, 8, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, convocou uma reunião virtual de emergência com a diretoria para comunicar o acordo, descrito como “o contrato do século”. As condições foram prontamente aceitas pela equipe dirigente, conforme fontes da negociação informaram à agência EFE.

Até o momento, nem o clube nem a empresa se manifestaram oficialmente sobre o assunto, mas a informação já foi divulgada por veículos de imprensa locais e agências de notícias. No entanto, há divergências quanto aos valores do acordo.

De acordo com a EFE, o contrato deve render cerca de 120 milhões de euros anuais ao Barcelona, incluindo bônus por assinatura. A partir de 2028, quando o contrato atual expiraria, os valores serão progressivamente reajustados até 2038, prazo final do novo contrato. Com isso, o valor total do acordo é estimado em aproximadamente 1,68 bilhão de euros ao longo de 14 anos. ​​

Uma das pautas da negociação foi o controle do comércio eletrônico, atualmente sob gestão da Nike. O clube espanhol busca maior autonomia na venda digital de seus produtos, o que poderia ampliar significativamente suas receitas.

“Além de se manter todos os anos entre as camisas de clube mais vendidas do mundo, a relação FC Barcelona transcende uma parceria tradicional de material esportivo e reitera o posicionamento da marca de se associar com os destaques de cada categoria, além de rivalizar com a fornecedora do arquirrival Real Madrid (Adidas)", diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

O maior contrato do futebol

Recentemente, o Barcelona considerou uma oferta da Puma e até cogitou criar e distribuir sua própria marca de produtos esportivos. A disputa gerou uma ação judicial entre o clube e a Nike, na qual a justiça favoreceu a multinacional norte-americana.

No início da temporada, Laporta afirmou que as condições do novo acordo com a Nike foram aprimoradas e garantiu que, “quando assinado”, será “o melhor contrato do mundo do futebol”.

Segundo o presidente, a parceria pode proporcionar ao clube um equilíbrio financeiro imediato e facilitar novas contratações, embora a prioridade tenha sido sempre garantir o melhor acordo possível para o Barcelona.

Com o acerto agora próximo de ser finalizado, o contrato promete dar um alívio significativo às finanças do clube, que enfrentou dificuldades nos últimos anos. A oficialização depende da aprovação final dos executivos da Nike, prevista para as próximas semanas. Após a conclusão, o acordo ainda precisará ser aprovado pelos sócios do Barcelona.