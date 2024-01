Nike e Tiger Woods anunciam fim de parceria de 27 anos

Tiger Woods, golfista mais popular de todos os tempos, e a Nike, marca norte-americana, encerraram uma das parcerias comerciais mais famosas do esporte após 27 anos.

O atleta de 48 anos, e 15 vezes campeão de golfe, que usa roupas da Nike desde a sua primeira assinatura com a empresa, em 1996, compartilhou um comunicado no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira, 8, como forma de agradecimento.

“Há mais de 27 anos, tive a sorte de iniciar uma parceria com uma das marcas mais icônicas do mundo”, escreveu ele na publicação, que inclui ainda foto com sua mãe, Kutilda Woods, e Phil Knight, fundador e ex-CEO da Nike.

“A paixão e a visão de Phil Knight uniram esta parceria entre a Nike e a Nike Golf e quero agradecer-lhe pessoalmente, juntamente com os funcionários da Nike e os atletas incríveis com quem tive o prazer de trabalhar ao longo do caminho", disse Woods. "As pessoas vão perguntar se há outro capítulo. Sim, certamente haverá outro capítulo. Vejo você em Los Angeles", falou ainda, referindo-se ao torneio Genesis Invitational, que começa em 15 de fevereiro.

A Nike fez sua própria postagem nas redes sociais confirmando a notícia. “Tiger, você desafiou seus concorrentes, estereótipos, convenções, o jeito “a moda antiga” de pensar. Desafiou toda a instituição do golf. Nos desafiou. E acima de tudo, a si mesmo. E por este desafio, somos gratos”, diz a publicação.

Parceria lucrativa

Tiger Woods assinou o seu primeiro contrato com a Nike quando se tornou profissional aos 20 anos, em 1996. O acordo se tornou uma das parcerias mais lucrativas da história do esporte, já que Woods dominou o mundo do golfe por mais de uma década, colocando-o em segundo lugar na lista dos principais campeões masculinos, atrás do líder Jack Nicklaus.

Como uma das estrelas do esporte mais famosas do mundo, Woods assinou vários acordos com a Nike ao longo de sua carreira, incluindo um contrato de 10 anos, no valor estimado de 200 milhões de dólares, em 2013.

Woods, que voltou às competições em novembro do ano passado após uma dispensa de sete meses por lesão, disse que estava “feliz” por ter feito parceria com a Nike há quase três décadas.

A Nike permaneceu leal a Woods durante os altos e baixos de sua carreira, inclusive quando o escândalo em torno de sua vida privada surgiu quando ele estava no auge, em 2009, e o jogador admitiu ter sido infiel à sua então esposa.

Rompimento

As especulações em torno do fim da parceria iniciaram no mês passado, depois que um podcast de golfe sugeriu que um rompimento era iminente. O próprio Woods evitou comentar diretamente o assunto em uma entrevista pouco antes do PNC Championship. Ao ser questionado sobre "clareza" em relação ao seu relacionamento com a marca, respondeu: "Ainda estou usando os produtos deles."

O fim da parceria ocorre em um momento crucial para a Nike. O preço das ações da empresa caiu cerca de 40% desde novembro de 2021. A empresa começou a se distanciar do golfe em 2016, quando anunciou que deixaria de fabricar equipamentos, mas continuou a assinar com atletas de destaque.

O anúncio de Woods agora será visto como um prelúdio, pois o vencedor do PGA Championship, Jason Day, anunciou na semana passada que também deixaria a Nike para se juntar à recém-chegada no mercado de artigos esportivos, Malbon Golf.

Embora o desempenho de Woods no gramado tenha diminuído nos últimos anos devido a uma série de lesões, ele continua sendo a maior atração do esporte. Desde que assinou com a Nike, ganhou centenas de milhões de dólares com a marca.