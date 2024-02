Nhoque da Fortuna: Restaurante dará brindes para celebrar a data nesta quinta, 29

O 'Nhoque da Fortuna', também conhecido como 'Nhoque da sorte', é uma tradição italiana que ganhou popularidade em diversos lugares ao redor do mundo, inclusive, no Brasil. Acredita-se que a superstição traga boa sorte e prosperidade para aqueles que a seguem.

Para celebrar a data, e ainda a peculiaridade do calendário do ano bissexto, a rede de restaurantes Abbraccio preparou uma experiência gastronômica aos clientes nesta quinta-feira, 29. Aqueles que escolherem nhoques nos restaurantes da marca no país receberão uma "Nota da Fortuna" com um prêmio surpresa.

Segundo a tradição italiana, no dia 29 de cada mês, ao comer o nhoque, as pessoas devem colocar uma nota ou moeda embaixo do prato para atrair prosperidade financeira. Reportagem da Casual EXAME selecionou 11 restaurantes em São Paulo para provar o prato típico em qualquer dia do mês.

Origem do nhoque da fortuna

A origem exata dessa lenda é incerta, mas há algumas versões que tentam explicar a relação entre nhoque e fortuna. Uma das histórias mais difundidas remonta ao século IV, na época do Império Romano, envolvendo o santo católico São Pantaleão, que fazia peregrinação. Segundo a lenda, em uma noite de 29 de dezembro, ele se disfarçou, vestido de forma desgastada, e percorreu um vilarejo na Itália.

No trajeto, uma família ofereceu-lhe uma modesta refeição. Ele percebeu que nos pratos havia apenas sete nhoques para cada membro. São Pantaleão, então, comeu e partiu. Ao recolher os pratos, a família viu que ele havia deixado moedas como forma de agradecimento. Ou seja, uma lenda que simboliza a generosidade.

A tradição do nhoque da fortuna também está associada à crença de que o número 29 é um símbolo de transformação e renovação. Muitas culturas acreditam que o último dia do mês representa um momento propício para a reflexão e mudanças positivas.

A prática chegou ao Brasil por meio dos imigrantes no século 19 e se transformou em um ritual, no qual muitas pessoas enxergam como uma oportunidade para celebrar a generosidade, compartilhar momentos especiais com amigos e familiares, e acreditar na chegada de bons presságios e prosperidade.

"Nota da Fortuna" com um prêmio surpresa do Abbraccio (Divulgação/Abbraccio)

Como funciona a 'Nota do Fortuna' do Abbraccio?

A ação do Abbraccio funciona de forma semelhante à tradição italiana. O restaurante oferece duas opções no cardápio, a partir de R$ 76,90 cada: o Gnocchi Marsala, uma mistura de massa de batatas ao molho alfredo com tiras de filé mignon e cogumelos; e o Gnocchi di Capri, acompanhado de um molho de parmesão com camarões grelhados.

Ao fazer o pedido, o cliente recebe uma "Nota da Fortuna", que deve ser colocada embaixo do prato ainda aquecido. Em instantes, será revelado o brinde, o qual deve ser retirado no próprio restaurante.

Entre os prêmios que podem aparecer, estão:

Quadratto di Cioccolato, uma fatia de bolo de chocolate recheado com ganache de chocolate meio amargo, coberto por calda de chocolate e finalizado com mousse de chocolate

Palha Italiana Duo, uma torta de chocolate meio amargo e chocolate branco

Garrafa de vinho Primitivo Abbraccio

Prato de gnocchi grátis

A oferta é válida somente nesta quinta-feira, 29, em todas as unidades do restaurante do país, exclusivamente para consumo no salão, não sendo aplicável nas modalidades de entrega ou retirada.

Ação com carro forte

Nesta quinta-feira, 29, um carro forte foi destinado para assegurar a entrega dos prêmios e chamar a atenção das pessoas para a ação do restaurante.

O veículo com a logomarca do Abbraccio foi responsável por deixar as "Notas da Fortuna" na unidade da marca no Shopping Center 3, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, despertando curiosidade nas ruas.

"O dia 29 de fevereiro é realmente único, e queremos celebrá-lo de maneira igualmente especial. O carro forte adiciona um elemento de surpresa e exclusividade à promoção. Mal podemos esperar para ver a reação dos clientes ao receberem suas 'Notas da Fortuna' e desfrutarem das delícias que preparamos", diz Paula Zequetti, gerente de Marketing do Abbraccio e Aussie Grill no Brasil.