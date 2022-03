Nestlé faz parceria com calçados Yuool e dá cápsula de Starbucks de brinde

A Nestlé fez uma parceria com a marca de calçados sustentáveis Yuool e vai dar um mimo para quem fizer uma compra com a marca no mês de março. Durante esse mês, as compras feitas no e-commerce ou nas lojas físicas da marca serão acompanhadas de uma caixa com 10 cápsulas de café da linha Starbucks at Home, compatíveis com as máquinas Nespresso.

No período da promoção, os clientes poderão usufruir do brinde nas próprias lojas da marca. As três unidades receberão máquinas Nespresso e cápsulas do Starbucks at Home.

A promoção dura até o final do mês, ou enquanto durarem os estoques. Serão disponibilizados 1.500 caixas de cápsulas Nespresso para a unidade Yuool em São Paulo, 100 caixas para a loja em Porto Alegre, e 50 para a unidade em Gramado.

Fundada em 2017, a startup Yuool vende calçados sustentáveis, com design simples e sem distinção de gênero. O portfólio inclui tênis casuais e esportivos, botas e a linha “home”, com calçados tipo pantufas.

A marca já fez algumas ações com empresas que ajudaram a divulgar seus produtos. Empresas como Loft, Nubank e Alice fizeram acordos para comprar calçados Yuool para seus funcionários – o que vem tornando a marca mais conhecida.