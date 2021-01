Nestlé: 100 anos no Brasil e a maior campanha; são R$8 milhões em prêmios

A fabricante de alimentos Nestlé completa 100 anos no Brasil neste mês e realiza sua maior promoção da história no país. Serão prêmios de R$ 100 mil todos os dias, distribuídos até 24 de março, assim como premiações instantâneas no valor de R$ 100 por hora, totalizando R$ 8 milhões, além de ativações em mais de 3.500 pontos de venda de todo o Brasil.

Segundo a companhia, a maior promoção já realizada tem como objetivo trazer esperança e otimismo ao atual contexto de incertezas, e estimular os brasileiros a usar os prêmios para realizar sonhos.

Criada em parceria com a agência DPZ&T, a ação tem como embaixadora a atriz Regina Casé e o filme publicitário com a música “Tá Escrito”, do Grupo Revelação, que reforça a mensagem de otimismo e celebração [assista abaixo], em versão personalizada. Agora, para divulgar as promoções, a música segue presente, desta vez com versão personalizada.

A promoção contará, ainda, com uma plataforma de divulgação das histórias dos brasileiros que ganharem os prêmios de R$ 100 mil. A plataforma também trará depoimentos de pessoas com iniciativas que estão fazendo a diferença para o futuro do país.

“Queremos que ela seja uma plataforma de otimismo e engajamento para que as pessoas possam imaginar e criar um futuro melhor e, por isso, queremos também ajudar a contar a história do impacto dos prêmios na vida das pessoas”, afirma Frank Pflaumer, vice-presidente de marketing e comunicação.

A promoção se somará a diversas iniciativas de celebração e relacionamento com o consumidor.

Dinâmica da promoção

Para concorrer aos R$ 100 mil por dia e aos prêmios instantâneos, basta comprar os produtos Nestlé participantes e cadastrar o cupom na plataforma própria da campanha. Cada produto comprado dá direito a uma chance de concorrer. A participação vale para diversas marcas da companhia, incluindo Chocolates Nestlé e Garoto, Ninho, Nescau, Nesfit, Leite Moça, Maggi, Nescafé, entre outros*. Os cupons podem ser cadastrados até 24 de março (serão aceitos cupons de compras realizadas entre 1º de janeiro e 24 de março) pelo site ou pelo WhatsApp de número (11) 95682-4818.