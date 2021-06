Nescau: pandemia reforçou as campanhas de sustentabilidade

A pandemia da covid-19 mudou os hábitos alimentares dos brasileiros, que passaram a buscar itens ainda mais práticos. Neste cenário, há o consumo do chocolate em pó, uma categoria de 2,8 bilhões de reais no Brasil e presente em 90% dos lares, de acordo com a consultoria de pesquisa de mercado Nielsen. Na liderança, com 70% de share, está a marca Nescau, que em meio ao contexto decidiu fortalecer seus compromissos de sustentabilidade.

"Ao longo da pandemia vemos um movimento crescentes do uso de Nescau no café, em receitas e mais. Com base nisto, ouvimos nossos consumidores e buscamos promover mudanças positivas para a sociedade", diz Abner Bezerra, head de marketing da Nescau.

Um dos primeiros desafios do isolamento social foi transformar um campeonato de esportes presencial em online. A Liga Nescau chegou a 6ª edição em formato 100% digital e cobrindo todo o Brasil. Deste modo, foi possível impactar mais de 50 milhões de pessoas, antes eram cerca de 13 mil.

"A Liga traz um propósito importante da marca que é o incentivo ao esporte. Sabendo que as crianças estavam em casa, com dificuldades de adaptação longe dos amigos, da escola, e se movimentando menos, foi a motivação para mudarmos o evento", diz Bezerra.

Para o desenvolvimento do projeto foi realizada uma pesquisa sobre o comportamento das crianças no Brasil, na qual 78% delas estavam sem praticar esportes. "Este momento é também para encorajar meninos e meninas a descobrirem habilidades e novas modalidades de uma forma divertida".

Outra importante frente da marca em sustentabilidade é a campanha que incentiva o menor consumo de plástico. Desde dezembro passado, a marca aumentou suas metas para a redução do uso de plástico em seus produtos. A iniciativa é uma continuação da jornada iniciada em 2019, com o anúncio da retirada de parte dos canudos plásticos de Nescau pronto para beber, sendo que a medida foi ampliada para outros produtos da Nestlé.

Na campanha para essa divulgação há dois filmes que narram as mudanças na vida de dois personagens ao longo de duas décadas. Na peça Teodoro, Nescau usou uma série de fotos desde a infância do menino para mostrar sua jornada até a vida adulta. Em contrapartida, a tela é dividida com a vida imutável de um canudo de plástico descartado no mar no mesmo período de tempo.

Já no filme Safira, a lógica é semelhante. A personagem é apresentada desde a infância, com passagens de tempo em sua adolescência e escolhas que a jovem fez em relação a sua identidade e forma como se vê no mundo. Ao mesmo tempo que tantas transformações são compartilhadas, a vida do canudo de plástico no mar permanece a mesma. Este vídeo também teve uma repercussão relevante por Safira ser uma mulher trans e o público poder acompanhar essa transição por meio das imagens.

"Essa campanha é importante porque mostra para o consumidor a mudança do mundo, seja no aspecto social quanto no ambiental. A pandemia reforçou esses aspectos e também por isso não tivemos queda nos investimentos de comunicação", diz Bezerra.

As campanhas são realizadas em parceria com a agência Ogilvy.