Natal do Boticário tem Papai Noel negro e reforça compromisso antirracista

Nesta sexta-feira, 20, o Boticário aproveita o Dia da Consciência negra para anunciar a campanha de Natal.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Research

O protagonista é um menino nos anos 1980, que registra na memória as diversas imagens da época festiva e se lembra de um mesmo padrão estético para o Papai Noel. “Com tanto Papai Noel no mundo, por que nenhum era como eu?”, questiona o garoto. Agora, em 2020, ele se transforma naquilo que sempre imaginou: um Papai Noel negro.

“Estamos sendo fiéis à trajetória da marca que fala de amor. Conversamos com muita gente para fazer uma campanha consistente nesta que não é a nossa primeira em prol da equidade racial”, diz Gustavo Fruges, diretor de comunicação e marca do Boticário.

Em 2018, no Dia dos Pais, a marca foi aplaudida e também criticada por retratar uma família negra no comercial comemorativo da data. “Estamos tentando naturalizar na propaganda o reflexo do Brasil, um País no qual 56% da população é negra”, diz Fruges.

Toda a campanha criada pela AlmapBBDO reafirma o compromisso do Boticário com a equidade racial em sua comunicação e atuação no mercado de beleza. A iniciativa faz parte da agenda de compromissos da marca em relação à Diversidade, Inclusão e Equidade.

Em outubro deste ano, por exemplo, o Boticário se uniu ao Instituto de Identidades do Brasil (ID_BR) e apresentou o Prêmio “Sim à Igualdade Racial”, que reconhece pessoas e iniciativas que agem intensamente para reduzir a desigualdade racial no país.

“Temos uma estratégia robusta em diversidade e vamos continuar firmes nessa construção, sabendo que ainda temos grandes desafios pela frente”, diz Alexandre Bouza, diretor do Boticário.

Falas Negras

A estreia da campanha acontece nesta sexta-feira, 20 de novembro, no intervalo do especial Falas Negras, da TV Globo. Além da escolha de lançar o filme durante o programa, Boticário também é o patrocinador da atração com direção de Lázaro Ramos e idealizado e organizado por Manuela Dias. Ao todo, são 22 personagens que protagonizaram falas desde 1.600 aos dias atuais.

Como parte das ações, uma reportagem no Fantástico irá apresentar um making of do Falas Negras e, na sequência, a veiculação da campanha de Boticário, abrindo o intervalo comercial.

O projeto integrado e desenhado em parceria entre Boticário, Globo e AlmapBBDO é composto ainda por entregas especiais na Rede Telecine. Para ampliar a discussão sobre representatividade racial, fazem parte da iniciativa promoções personalizadas, programetes com dicas de filme sobre consciência negra, nos intervalos da programação, além da veiculação da Sessão Consciência Negra O Boticário, nos canais Telecine Pipoca e Telecine Touch. As sessões serão exibidas durante quatro semanas, aos sábados e domingos, a partir de 21 de novembro.

Documentário com Lázaro Ramos

Reconhecido por ser voz relevante no movimento pela equidade racial no país, o ator Lázaro Ramos tem ampla participação em toda campanha do Boticário. Ele também participa como narrador do documentário “Papai Noel: Uma História de Diversidade”. A obra tem o objetivo de contar a história das origens do Papai Noel mostrando que nem sempre houve um padrão estético como o mundo se acostumou a ver.

O documentário, que tem o roteiro inspirado nos estudos de Ad Júnior, diretor de marketing da Trace Brasil, estará disponível a partir do dia 23 de novembro nas redes sociais da marca. Lázaro Ramos também estará com os funcionários do Grupo Boticário na semana da diversidade da empresa, além de conduzir uma live sobre raça nas redes sociais da marca, junto com a filósofa e escritora Djamila Ribeiro.

Segundo a empresa, todas essas iniciativas contou com uma equipe diversa. O filme, produzido pela Boiler Filmes, é codirigido por Ton Valentim, fotógrafo, artista, ativista e videomaker, que esteve ao lado de Dulcidio Caldeira, sócio e diretor de cena da Boiler. Já o documentário, produzido pela Paranoid, tem direção de Jessica Queiroz. A campanha contará com desdobramentos em redes sociais e a participação de influenciadores referências na causa.

“Aliado a uma série de iniciativas e compromissos da empresa, quisemos trazer uma história inspiradora com a emoção que a data pede. Contamos a história de um garotinho negro que queria se sentir representado na figura de um Papai Noel. Figura esta que, nos últimos tempos (e felizmente), já tem se mostrado mais diversa, seja fisicamente em shoppings, em especiais de Natal, ações de conteúdo”, diz Pernil, diretor de criação executivo da AlmapBBDO.

Compromissos

A marca O Boticário também compartilhou com a Exame os seus compromissos pela equidade racial. Mais compromissos do Grupo Boticário serão anunciados nesta sexta-feira.

Co-criar os produtos e linhas da marca O Boticário com um time de influenciadores negros. Apoiar a capacitação de 3.000 jovens negros de comunidades carentes para entrada no mercado de trabalho por meio do projeto Jovens em Transformação em 2021, apoiado pela marca O Boticário. Garantir representatividade racial nas campanhas do Boticário. Desenvolver fornecedores e parceiros de comunicação da marca O Boticário para garantir contratação e evolução do seu quadro de colaboradores negros. Implementar um 0800 para denúncias às vítimas de qualquer tipo de discriminação e preconceito em qualquer ponto de contato da rede O Boticário. Implementar uma jornada de treinamento obrigatória sobre antirracismo para toda a Força de vendas e Franqueados do Boticário.