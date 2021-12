Mudanças climáticas e propaganda: relação é pouco óbvia para clientes

As mudanças climáticas estão seriamente no radar dos consumidores ao redor do mundo, sendo que, nos próximos doze meses, 59% deles pretendem começar a boicotar as marcas que não tomam medidas positivas em relação ao tema. Além disso, 91% esperam que as empresas sejam mais transparentes e dê o exemplo sobre as ações positivas que fazem, conforme indica o relatório A Ascensão da Mídia Sustentável, promovido pela Dentsu International e a Microsoft Advertising a partir de pesquisa com mais de 24.000 pessoas de 19 países.

O comportamento do consumidor em relação às marcas se deve a preocupação que ele afirma ter de fato com as mudanças climáticas. Assim, 45% afirmam que considerariam marcas, empresas ou serviços alternativos mais sustentáveis do que as escolhas atuais. Além disso, 30% dos entrevistados dizem que estão dispostos a pagar mais por marcas que ofereçam alternativas sustentáveis.

No entanto, muitos consumidores não sabem por onde começar e se sentem sobrecarregados com opções e informações contraditórias. Assim, 84% dizem que é difícil saber se as marcas e as empresas são realmente verdes. Para ajudar a resolver este dilema, 42% das pessoas pensam que as empresas devem fornecer informações claras e comparáveis sobre a pegada ambiental dos produtos.

“As ações dos clientes e os potenciais boicotes estão diretamente ligados à percepção que o consumidor tem de uma empresa e do seu comportamento. Sabemos que muitas organizações já estão tomando medidas positivas em relação às alterações climáticas, mas é preciso uma melhor comunicação das práticas", diz Peter Huijboom, CEO Global, Media & Global Clients, da Dentsu International.

O relatório identifica ainda como o público não associa o mercado de propaganda e mídia com sustentabilidade e, por exemplo, emissões de carbono. Entre as descobertas nesta frente há os seguintes destaques:

Apenas 15% pensam que a navegação na web contribui negativamente para as alterações climáticas;

Apenas 14% daqueles que consideram a entrega e o consumo de publicidade com impacto ambiental negativo, afirma já ter tomado medidas em relação à forma como se relacionam com essas marcas.

E 77% dizem que, dentro de cinco anos, só querem gastar dinheiro com marcas que estão praticando publicidade verde e sustentável.

O é um estudo global sobre as atitudes e comportamentos dos consumidores ligados ao consumo sustentável e à publicidade pode ser conferido na íntegra no site da Dentsu.